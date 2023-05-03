Іменини Валерії у 2025 році: всі дні, коли Лєра святкує День ангела

У багатьох є знайомі Валерії

Ім’я Валерія — не найпопулярніше, але вельми поширене ім’я в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Валерії протягом року.

Значення імені Валерія

Жіноче ім’я Валерія походить від давньогрецького "valeo", що перекладається як "сильна", "здорова", "міцна", "бадьора". А латинською це також означає "з роду Валеріїв". Це ім’я має також досить поширене парне чоловіче ім’я Валерій.

За однією з версій, була також така форма імені Валерія як Калерія через помилкове прочитання "в" як "к", оскільки "калі" грецькою означає "добра", "красива", "прекрасна". Трапляються також такі форми імені Валерія як Лера, Лєра, Лерочка, Леруня, Леруся, Лека.

Прийнято вважати, що носійки імені Валерія зазвичай чутливі, дуже віддані та щирі, мають сильну інтуїцію, люблять дітей і непогано ладнають із людьми, але безжальні з тими, хто зрадив їхню довіру.

Коли День ангела Валерії?

Носії імені Валерія святкують свої іменини один раз на рік за церковним православним календарем:

7 червня, — свята мучениця Калерія (Валерія) Кесарійська (Палестинська), яка разом із мученицями Кирією та Марією померла під час тортур за відмову схилитися перед ідолами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати жінкам — деякі, здавалося б, невинні речі можуть накликати лихо.