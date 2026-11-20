Якщо документ не з’явиться в застосунку, є інший спосіб його отримати

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Щоб відновити "Резерв ID" на новому смартфоні, встановіть "Резерв+" і знову авторизуйтеся через BankID. Це перші два кроки: решту теж можна виконати в застосунку.

Порядок відновлення доступу пояснив старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко у коментарі "Телеграфу". Третій крок – дочекатися, поки застосунок отримає актуальні дані з реєстру "Оберіг", а четвертий – підтвердити контактні дані та встановити новий код доступу.

Більше інформації в матеріалі: "Немає телефону з "Резерв+", а на вулиці зупинив ТЦК: чи оштрафують на 34 000 грн і що робити (інструкція)".

"Повторно ставати на військовий облік або звертатися до ТЦК виключно через зміну смартфона не потрібно", – наголосив юрист Данило Гончаренко.

Якщо не вдається авторизуватися або після входу документ не формується, спершу напишіть до служби підтримки "Резерв+". До ТЦК та СП звертайтеся, якщо проблема стосується самих військово-облікових даних.

Електронний військово-обліковий документ можна також отримати на порталі "Дія". За даними видання Kosht, документ із QR-кодом там формують приблизно за 10 хвилин.

Документ із QR-кодом на порталі "Дія" формують приблизно за 10 хвилин Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав, що втрата смартфона із застосунком "Резерв+" не означає зняття людини з військового обліку. Водночас юрист пояснив, чому відсутність доступу до електронного військово-облікового документа може створити проблеми під час перевірки та чи загрожує за це штраф.