У яких областях зникло світло та що відомо про пошкодження

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Російська масована атака в ніч на 20 листопада завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі України. У низці регіонів виникли перебої з електропостачанням.

"Телеграф" зібрав інформацію про наслідки російського обстрілу для енергосистеми України, пошкоджені об'єкти та ситуацію з електропостачанням у різних регіонах.

У Києві оцінюють пошкодження енергооб'єктів

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено енергетичні об'єкти столиці. Наразі фахівці визначають масштаби руйнувань та обсяг робіт, необхідних для якнайшвидшого відновлення.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов зазначив:

"Проводиться робота з оцінки пошкоджень і того, що необхідно зробити для найшвидшого відновлення".

Які енергетичні об'єкти атакувала Росія

За інформацією енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, під час масованої атаки РФ вночі атакувала Бурштинську ТЕС, підстанцію поблизу Трипільської ТЕС та енергооб'єкт на Львівщині.

Де діють аварійні відключення

У НЕК "Укренерго" повідомили, що російські удари знову завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України, зокрема підстанціям компанії. Наслідки атак серйозно вплинули на роботу енергосистеми.

Станом на цей час у Полтавській та Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії. Обмеження запровадили для стабілізації роботи енергосистеми. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно ситуація дозволить.

Складною залишається ситуація в Одесі. Через удар ворога там виникло масштабне знеструмлення міста та прилеглих районів.

Загалом через російські атаки є знеструмлені споживачі у Києві та десяти областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Харківській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернігівській.

Енергетики вже працюють на пошкоджених об'єктах усюди, де це безпечно. Водночас на частині об'єктів відновлення поки неможливе через загрозу нових ударів.

Роботи ускладнює й те, що російські війська повторно атакують енергооб'єкти, які вже відновили після попередніх обстрілів. Через це частину складних ремонтів доводиться починати заново.

Попри труднощі, ремонтні бригади та всі залучені служби працюють цілодобово і скоординовано, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електроенергію споживачам.

Як повідомляв "Телеграф", депутат Київради Леонід Ємець заявив, що фінансування плану стійкості столиці знову розширюють до 60 мільярдів.