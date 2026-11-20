Потужність штатної зарядки не показує, скільки енергії витрачає ноутбук

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Більшість сучасних ноутбуків під час звичайної роботи споживають приблизно 20–80 Вт. За середнього споживання 30 Вт сумісний павербанк на 20 000 мА·год із номінальною напругою елементів 3,7 В дасть близько двох додаткових годин роботи за умовного ККД 80%.

Ноутбук із середнім споживанням 50 Вт за восьмигодинний робочий день використає 0,4 кВт·год, пише bezsvitla.com.ua. Якщо працювати в такому режимі 30 днів, витрата становитиме 12 кВт·год: 0,4 кВт·год × 30.

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Власне споживання можна виміряти розетковим ватметром: він врахує витрати і ноутбука, і блока живлення. Короткий замір під час заряджання батареї дасть вищий показник, тому краще вимірювати споживання протягом кількох годин звичної роботи.

Розетковий ватметр допоможе виміряти споживання ноутбука разом із блоком живлення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У розрахунку Radus павербанк має номінальний запас 74 Вт·год: 20 А·год × 3,7 В. Після втрат на перетворення за ККД 80% доступно близько 59 Вт·год. Якщо поділити цей запас на 30 Вт, вийде приблизно дві години додаткової роботи.

Для прямого підключення, пояснює gosta.ua, ноутбук має приймати живлення через USB-C Power Delivery. Вихід павербанка повинен підтримувати потрібну напругу, а порт і кабель – витримувати необхідну потужність.

Раніше "Телеграф" пояснював, скільки разів павербанк ємністю 20 000 мА·год може зарядити смартфон.