Іменини Меланії у 2025 році: всі дні, коли Міла святкує День ангела

Це ім’я останніми роками все частіше зустрічається

Ім’я Меланія на сьогоднішній день вважається доволі рідкісним в Україні, але має давню історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Меланії протягом року.

Значення імені Меланія

Це ім’я має давньогрецьке походження та перекладається як "чорна", "темна".

На території сучасної України ім’я Меланія було вельми популярним до XX століття, після чого стало зустрічатися досить рідко, але останніми роками знову почало інтенсивно використовуватись. У світі пік його популярності був після виходу роману "Звіяні вітром", де одну з головних героїнь звали Мелані.

Також зустрічаються такі форми імені Меланія як Меланья, Маланья, Міла, Мелашка, Мелана, Меланка, Маланка, Малашка, Міля, Милочка.

Прийнято вважати, що носительки імені Меланія зазвичай емоційні та товариські, вміють справити враження і зачарувати співрозмовника, але чудово знають про це, у зв’язку з чим часто бувають самозакоханими та примхливими. Міли мають гарну інтуїцію, вольові якості та працьовитість, через що можуть досягти успіху в будь-якій справі, якщо захочуть. У відносинах Меланії завжди займають лідерську позицію і є добрими мамами.

Коли День ангела Меланії?

Носії імені Меланія святкують свої іменини один раз на рік за церковним православним календарем ПЦУ:

31 грудня, — преподобна Меланія Римляниня (Молодша). Її насильно видали в 14 років за язичника, якого вона просила про життя в цнотливості, проте він не послухався і розкаявся лише після того, як двоє їхніх дітей померли в дитинстві, після чого пара почала жити в непорочності. За молитвами Меланії сталося багато чудес, а жінки зверталися до неї за допомогою при важких пологах. В Україні в день пам’яті цієї святої також історично відзначають народне свято Маланка, коли хлопці перевдягаються дівчиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються всі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.