Привітання з днем народження дорослій онучці: красиві та мудрі побажання від всього серця

Виберіть найкращий варіант привітання дорослій онучці з днем народження

Скільки б років не виповнилося внучці, для бабусі та дідуся вона завжди маленька дитина, яка потребує особливої турботи та опіки. Тому день народження вони використовують, щоб ще більше оточити іменинницю любов’ю та увагою.

Є кілька способів привітати дорослу онучку з днем народження. Наприклад, можна відправити їй у месенджері гарні вірші, прозу чи листівки. Теплі побажання піднімуть настрій іменинниці та зроблять її персональне свято ще кращим.

Нижче "Телеграф" представляє вам добірку чарівних та добрих привітань дорослій онучці. Виберіть будь-яке з них і відправте іменинниці в месенджері, або промовте під час особистої зустрічі.

Вірші на день народження дорослої онуки

***

В день народження онучки

Шлю сердечні привітання!

Хай у дівчинки-красуні

Всі збуваються бажання.

Хай росте, на радість вашу,

Ніжність вам несе та ласку,

А життя її хай буде,

Як чарівна, славна казка.

***

Вітаю внучку я красиву,

Аби була завжди щаслива

І радісна в цей гарний день,

І задоволена лишень!

Нехай буде життя чудовим:

Приємним, світлим, ніжним, новим,

Від щастя сяяли щоб очі,

Аби Бог щастя напророчив!

***

Онуко, з днем народження вітання

Прийми від нас і тільки розквітай!

Усі твої таємні сподівання

Скоріше в долі справдяться нехай.

Здоров`я тобі, радості, любові.

Вір в себе завжди і завзято мрій!

В житті хай дні чекають кольорові,

Немов веселка з радісних подій.

***

Онучка, дорогенька,

Бажаю я добра,

Нехай твоє серденько

Кожен день співа!

Здоров’ячка бажаю

І успіхів тобі,

Хай мир і спокій будуть

У тебе на душі!

***

З Днем народження, внучко, мила.

Бажаю, щоб світ ти любила

І щоб світ полюбив тебе,

Нехай радість до тебе прийде.

Хай здійсняться мрії твої,

Легко йтиметься по житті,

Поруч будуть хороші люди,

Допомога буде усюди.

***

Вітаю внучку любу і чарівну!

Бажаю щастя, сонечка весняного.

Щоб ти була прекрасна, як царівна,

Тендітна, ніжна, осяйна і гарна.

Краси безмежної і шарму особистого,

Сміється хай до тебе доля все.

Життя хай буде лагідним і чистим

Приємну радість тільки принесе!

Привітання дорослій онучці своїми словами

***

Моя улюблена внучка, у твій день народження шлю тобі побажання, щоб усі твої мрії справдилися! Знай, що я всім серцем бажаю тобі щастя!

***

Внучко, будь завжди: сміливою, щоб рухатися вперед, сильною, щоб долати всі перешкоди, мудрою, щоб впоратися з дурістю, здоровою, щоб продовжувати бігти, послідовною, щоб досягти своєї мети, люблячою, щоб життя було яскравішим. З Днем народження, люба!

***

Дорога внучко, хочемо передати тобі найтепліші привітання з днем ​​народження. Нехай тебе завжди оточують любов, радість та щастя. Ми дуже пишаємось тобою! Усього тобі найкращого, наша рідна!

***

Дорога внучечко, ти зовсім доросла, хоч недавно ще бігала під столом! Бажаємо тобі щастя, надійної людини поруч, чуйних друзів та успіхів у всьому! Ти наша надія – ми тебе любимо!

***

Дорога внучка, всього доброго, здоров’я та щастя у твій день народження! Нехай всі твої бажання збудуться і життя буде сповнене незабутніх моментів. Ми дуже пишаємось тобою і нескінченно любимо тебе! З Днем народження!

***

З днем народження, онученько! Будь завжди най-най: найпрекраснішою, найдобрішою, найздоровішою, коханою, щасливою і безтурботною! Сімейного щастя та добробуту тобі, кар’єрного зросту, вірних та відданих друзів! Нехай все задумане завжди виходить!

***

Як швидко пролетів час! Ти виросла справжньою красунею, але, як і раніше, продовжуєш дарувати нам радість. Ми дуже пишаємось тобою, ти світло нашого життя. Ми вітаємо тебе з днем народження, люба внучечка, а побажати тобі хочемо, найголовніше, здоров’я. Будь завжди щаслива, і нехай у житті все виходить. У роботі нехай все клеїться, а в сім’ї завжди пануватимуть мир та любов.

Листівки з днем народження дорослої онуки

Вітальна листівка дорослій онучці

Картинка для онуки на день народження

Гарне привітання дорослій онучці

Листівка для дорослої онучки на день народження

Яскрава листівка для онуки на день народження

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