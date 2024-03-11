Почалась Масляна 2024: що заборонено робити упродовж цілого тижня

Є продукти, які заборонено їсти в Масляну

11 березня в Україні розпочинається Масляна. Триватиме вона до 17 березня та передуватиме Великому посту. З цим періодом пов’язано безліч традицій, головна з яких — приготування млинців. Однак існують і заборони у цей святковий тиждень.

Кожен день Масляної має свою назву. Вона означає звичаї та традиції, пов’язані з цим днем:

Понеділок має назву Зустріч Масляної. Вона пов’язана з тим, що в цей день прибирають вдома і випікають млинці.

Вівторок — Загравання, бо перед початком посту батьки мають намір засватати дітей.

Середа — Тещині млинці, бо в цей день зять повинен погостювати у тещі і поїсти млинців.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна. Цей отримав таку назву через те, всі господарські справи закінчуються і час ходити в гості і веселитися.

П’ятниця — Тещині вечірки. В цей день теща йде в гості до зятя, щоб скуштувати там млинців.

Субота — Посиденьки зовиці. Жінки, які вже заміжні, кличуть в гості сестер чоловіка і пригощають їх млинцями.

Неділя — Проводи Масляної. В цей день треба вибачатися перед ким ви завинили. Також цю неділю називають Прощеною.

Фото: freepik

Що не можна робити в Масляну

Робити прибирання вдома можна в понеділок, вівторок та середу. У четвер, п’ятницю, суботу і неділю заборонено виконувати фізичну працю. Однак дозволено доглядати за худобою та готувати їсти. У неприбрану хату не можна впускати гостей.

Не можна відмовляти тим, хто хоче прийти до вас у гості. Треба радіти всім та запрошувати близьких додому.

Не можна вживати м’ясні продукти. Річ у тім, що Масниця передує Великому посту, у який треба входити поступово, але смачно. Треба вживати млинці та вареники.

Упродовж цілого тижня не можна виносити сміття у другій половині дня. Найкраще робити це до обіду.

Заборонено засуджувати людей. Також не можна поширювати плітки.

Фото: freepik

Не можна сваритися та конфліктувати. Вважається, що настрій, у якому ви проведете Масляну, буде супроводжувати вас увесь рік.

Не варто вінчатися в церкві та одружуватися. Оскільки незабаром Великий піст, не можна, щоб медовий місяць співпадав з ним.

Не можна ножем розрізати млинці. Ця заборона пов’язана з тим, що у давнину млинець вважали обрядовим хлібом та символом весняного сонця.

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