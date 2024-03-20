Весняне рівнодення 20 березня: що не можна робити сьогодні, щоб весь рік був щасливим

У це свято можна загадати заповітне бажання та освідчитися у коханні

Цієї середи, 20 березня, в Україні відзначається День весняного рівнодення. Це щорічна подія, яка відбувається у березні, коли тривалість дня та ночі стає рівною. Вважається, що саме у цей день настає астрономічна весна. Після цієї дати дні стають довшими, а ночі — коротшими.

Щорічно відбувається два рівнодення: весняне (між 19 і 21 березня), коли на північній півкулі починається літній час, і осіннє (між 21 і 24 вересня), коли ми переходимо на осінньо-зимовий час.

Традиції та прикмети у Весняне рівнодення 2024

Весняне рівнодення відзначається різними культурними, релігійними та традиційними святами у різних куточках світу. У нас у народі вважається, що цей день наповнюється особливою енергією та силою, яку можна використати для своїх добрих цілей.

Це чудовий час для загадування бажань і планування свого майбутнього. Закохані можуть відкритися один одному, адже це сприятливий момент для взаємного визнання у романтичних почуттів.

У весняне рівнодення наші пращури проводили ритуали ворожіння на кохання. Також сьогодні сприятливий час для генерального прибирання. Це допоможе відігнати з дому негативну енергію та створити гармонію у стосунках із близькими людьми.

Небо під час заходу сонця червоне — до посилення вітру.

Синій горизонт – до тепла.

Снігурі під вікном цвірінькають — до відлиги.

Похмуро і холодно до ночі — незабаром будуть заморозки.

Дикі качки змащують і чистять пір’я — на погану погоду.

Південний вітер і дзвінка крапель — до спекотного літа.

Журавлі прилетіли – весна розпочнеться дуже рано.

Фото: ІІ ("Телеграф")

Ластівка звила гніздо на сонячній стороні — до літа.

Весняне рівнодення 2024: що не можна робити 20 березня

Сумувати, думати про погане — як проведете рівнодення, таким буде весь рік. Проведіть цей день у щасті та радості.

Пліткувати, намовляти — весь рік погано думатимуть і говоритимуть про вас.

Пересаджувати квіти – рослини не приживуться.

Ображатися на когось — прийдуть біди.

З’ясовувати стосунки, лаятися та сваритися – потім доведеться довго шукати можливості для перемир’я.

Церковне свято та у кого іменини 20 березня

20 березня (2 квітня за старим стилем) християни вшановують пам’ять святих преподобних Отців, убитих сарацинами в монастирі святого Сави: Іоанна, Сергія, Патрикія, Косми, Феоктиста та інших. Цього дня іменини святкують Сергій, Віктор, Параскева, Севастіан, Олександр, Клавдія та Микита.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

20 березня в Україні та світі відзначається День Землі, Міжнародний день щастя, Міжнародний день астрології або День астролога, Міжнародний день без м’яса, Всесвітній день борошна, Всесвітній день горобця, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Всесвітній день театру для дітей та молоді, Міжнародний день франкофонії (день всіх, хто розмовляє французькою мовою), Всесвітній день жаби, Всесвітній день поінформованості про травми голови, Всесвітній день сторітелінгу, День березневих зайців.

Нагадаємо, що з понеділка, 18 березня, в Україні розпочався Великий піст 2024. Ми писали, що можна і не можна їсти в період 48 днів, до самого Великодня, який цього року випадає на 5 травня.