Астрономічний початок весни: коли в Україні весняне рівнодення

Весняне рівнодення означає початок весни в Північній півкулі, а в Південні — початок осені

В році є два дні, коли день рівняється з ніччю — осіннє рівнодення та весняне. Цьогоріч в Україні березневе рівнодення випало на ранок 20 березня о 5:06.

Це щорічна астрономічна подія, яка відзначає зміну пір року в усьому світі. Для України березневе рівнодення означає астрономічний кінець зими та початок весни. В цей день і кілька днів до і після нього тривалість світлового дня становить майже рівно 12 годин в обох півкулях, з невеликими коливаннями залежно від вашої відстані від екватора.

У дні рівнодення нахил Землі збігається з її орбітою, і сонце знаходиться точно над екватором планети, а не на північ чи південь від нього. Результатом є "рівна ніч" в обох півкулях — явище, яке добре видно з космосу. Важливо, що ночі не будуть такими довгими, як 19-20 березня, аж до осіннього рівнодення 22 вересня.

Рівнодення та сонцестояння з космосу, фото NASA

В ночі довкола весняного рівнодення можна поспостерігати за цікавими зірками та планетами — буде видно Меркурій (поблизу західного горизонту на заході сонця 19 березня), Юпітер (над Меркурієм). Прямо над Юпітером розташоване розсіяне скупчення Плеяд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дні рівнодення в віруваннях людей мають особливе значення. Вважається, що в це день пощастить трьом знакам зодіаку.