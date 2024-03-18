Початок Великого посту 2024: що не можна робити в цей період, щоб не зіпсувати долю

З цього дня християнам заборонено їсти м’ясні продукти та грати весілля

Цього понеділка у християн починається найсуворіший період обмежень — Великий піст 2024. Саме з 18 березня по 4 травня православні віряни приділятимуть особливу увагу молитвам, каяттю та помірності перед Священним Святом Великодня, яке цього року в Україні відзначається 5 травня.

У народному календарі — Кирилів день. 18 березня за новоюліанським календарем православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського, який жив у IV столітті.

Юнак, який народився в благочестивій християнській сім’ї, відразу після досягнення повноліття вступив у чернецтво. Духовні наставники помітили його відданість молитві та те, як до нього тягнуться люди. Незабаром Кирила посвятили у священника, а за чотири роки його було призначено архієпископом Єрусалима.

З самої молодості майбутній священнослужитель прийняв обітницю боротися з єрессю, проте зіткнувся з численними супротивниками. Вони об’єдналися і розпочали переслідування архієпископа, змусивши його залишити свій престол та жити у вигнанні.

Традиції та прикмети 18 березня

Кирилів день вважався сприятливим для прохань про здоров’я, зцілення від недуг. З ранку наші пращури відвідували храм, щоб запалити свічку та звернутися до святого Кирила з проханням про допомогу.

Сніг гладкий – неврожайний рік.

Сніг шорсткий — до врожаю.

З’явилися перші комарі — на ясну погоду.

Мошкара з’явилася — цього року варто чекати на велику кількість грибів.

Прилетіли лебеді — на теплу погоду.

Зірки дрібніші ніж зазвичай — до опадів.

Птахи в’ють гнізда на сонячному боці дерев або будов — літо виявиться холодним.

Сніг швидко тане, вулицями струмки біжать — до мокрого літа.

Сильний вітер під час дощу — незабаром опади припиняться.

Що не можна робити у Великий піст

Основна мета Великого Посту полягає в очищенні як тіла, так і душі. Віряни дотримуються його 48 днів. Церква встановила Великий піст на згадку про період, коли Син Божий блукав пустелею. За віруваннями, він протягом 40 днів відмовляв собі у різних спокусах, не вживав м’ясні страви, не дозволяв собі веселощів та розваг. Сьогодні християни наслідують цей приклад, дотримуючись низки обмежень.

Не можна вживати в їжу такі заборонені продукти, як м’ясо, ковбаси, риба (крім нестрогих днів у Вербну Неділю 28 квітня та Благовіщення 25 березня), яйця, молоко та молочні продукти. Також вживати алкоголь, відвідувати розважальні заходи, грати весілля.

Що не можна робити 18 березня

Позичати і брати у борг гроші — до злиднів.

Ходити в гості – там можна залишити свою удачу.

Обговорювати чуже життя — заздрість та плітки можуть зіпсувати долю.

Брати і надягати чужі речі — так недобрі люди передавали свої гріхи та проблеми.

У кого іменини 18 березня

Цього дня іменини святкують Кирило, Трохим, Наталія та Дмитро.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні у світі та в Україні відзначається День народження електричної бритви, День біодизеля, День Паризької комуни, Глобальний день переробки відходів (Всесвітній день утилізації відходів), Свято віщих снів, День бургера "Слоппі Джо", День ящиків, скриньок та коробочок.

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