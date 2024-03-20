Весеннее равноденствие 20 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы весь год был счастливым

В этот праздник можно загадать заветное желание и признаться в любви

В эту среду, 20 марта, в Украине отмечается День весеннего равноденствия. Это ежегодное событие, которое происходит в марте, когда продолжительность дня и ночи становится равной. Считается, что именно в этот день наступает астрономическая весна. После этой даты дни становятся длиннее, а ночи — короче.

Ежегодно происходит два равноденствия: весеннее (между 19 и 21 марта), когда на северном полушарии начинается летнее время, и осеннее (между 21 и 24 сентября), когда мы переходим на осенне-зимнее время.

Традиции и приметы в Весеннее равноденствие 2024

Весеннее равноденствие отмечается различными культурными, религиозными и традиционными праздниками в различных уголках мира. У нас в народе считается, что этот день наполняется особой энергией и силой, которую можно использовать для своих благих целей.

Это отличное время для загадывания желаний и планирования своего будущего. Влюбленные могут открыться друг другу, ведь это благоприятный момент для взаимного признания в романтических чувствах.

В весеннее равноденствие наши предки проводили ритуалы гадания на любовь. Также сегодня благоприятное время для генеральной уборки. Это поможет отогнать из дома негативную энергию и создать гармонию в отношениях с близкими людьми.

Небо при закате солнца красное — к усилению ветра.

Синий горизонт — к теплу.

Снегири под окном чирикают — к оттепели.

Пасмурно и холодно к ночи — вскоре будут заморозки.

Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде.

Южный ветер и звонкая капель — к жаркому лету.

Журавли прилетели — весна начнется очень рано.

Фото: ИИ ("Телеграф")

Ласточка свила гнездо на солнечной стороне — к ненастному лету.

Весеннее равноденствие 2024: что нельзя делать 20 марта

Грустить, думать о плохом — как проведете равноденствие, таким будет весь год. Проведите этот день в счастьи и радости.

Сплетничать, наговаривать — весь год плохо думать и говорить будут о вас.

Пересаживать цветы — растения не приживутся.

Обижаться на кого-то — придут беды.

Выяснять отношения, ругаться и ссориться — потом придется долго искать возможности для перемирия.

Церковный праздник и у кого именины 20 марта

20 марта (2 апреля по старому стилю) христиане чтят память святых преподобных Отцов, убитых сарацинами в монастыре святого Саввы: Иоанна, Сергия, Патрикия, Космы, Феоктиста и других. В этот день именины празднуют Сергей, Виктор, Параскева, Севастиан, Александр, Клавдия и Никита.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

20 марта в Украине и в мире отмечается День Земли, Международный день счастья, Международный день астрологии или День астролога, Международный день без мяса, Всемирный день муки, Всемирный день воробья, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день театра для детей и молодежи, Международный день франкофонии (день всех говорящих на французском языке), Всемирный день лягушки, Всемирный день осведомлённости о травмах головы, Всемирный день сторителлинга, День мартовских зайцев.

Напомним, что с понедельника, 18 марта, в Украине начался Великий пост 2024. Мы писали, что можно и нельзя есть в период 48 дней, до самой Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.