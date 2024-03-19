Триматиметься 2 доби: наскільки потужною очікується магнітна буря найближчими днями

Сонячна пляма розкидана на поверхні світила в хаотичному порядку

Викид корональної маси (СМЕ), який утворився на світилі 17 березня, стане причиною магнітної бурі на Землі протягом 20 та 21 березня. Однак не тільки він може стати загрозою для нашої планети.

Як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ може спровокувати полярне сяйво протягом середи. Потужність магнітного шторму не перевищуватиме 5 балів.

Водночас фахівці наголошують, що на Сонці з'явилась потенційно небезпечна пляма AR3615.

"Це більше схоже на висип, ніж на сонячну пляму, з дюжиною+ темних ядер, розкиданих випадковим чином на великій території", — кажуть вчені.

За словами астросиноптиків, у той час, як більшість сонячних плям є біполярними лише з двома магнітними полюсами, що домінують (+ і -), AR3615, схоже, має багато полюсів, змішаних разом. Близьке розташування кількох плюсів (+) і мінусів (-) в одній групі сонячних плям може призвести до повторного магнітного з’єднання та сильних сонячних спалахів.

Спалах від плями спровокував короткохвильове радіозатемнення над західними частинами США. Моряки та радіоаматори могли помітити втрату сигналу нижче 30 МГц протягом 30 хвилин після піку спалаху.

Вчені резюмували, що AR3615 зростає в кількості та складності плям, тому незабаром вона також може становити загрозу для сонячних спалахів класу X, тобто надпотужних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам Україні протягом 19-22 березня чекати на сніг та похолодання.