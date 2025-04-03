Шевченко провалився на Конгресі УЄФА: у Росії радіють

Журналісти б’ють на сполох після останнього Конгресу УЄФА

У Белграді (Сербія) завершився 49 Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Росію не повернули до європейської футбольної родини, але для України цей захід обернувся гучним скандалом.

Журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі оцінив підсумки Конгресу УЄФА для України словом "катастрофа". Річ у тому, що президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко не зумів пробитися до Виконкому УЄФА.

"Катастрофа! Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА. Його підтримали лише 15 європейських країн-асоціацій, 40 проголосували проти. У голосуванні Шевченко посів 4 місце серед 5 кандидатів, які претендували на дворічний термін", — написав Бурбас.

Головний редактор Tribuna.ua Олег Щербаков назвав те, що сталося в Белграді, "провалом Шевченка і всієї його команди". Серед провалів УАФ у Сербії Щербаков також назвав проросійські заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно, який очікує на повернення РФ у світовий футбол. Крім того, УЄФА вшанував пам’ять російського футболіста Олексія Бугаєва, який пішов убивати українців, але сам знайшов свою смерть на фронті.

Щербаков присоромив пресслужбу УАФ, яка підбила підсумки Конгресу УЄФА, забувши про те, що Шевченко балотувався до Виконкому УЄФА.

У Росії провал Шевченка на виборах та заяви топчиновників ФІФА та УЄФА про повернення РФ у світовий футбол сприйняли як перемоги. Там навіть заговорили про те, що збірна Росії з футболу може отримати Wild Card на ЧС-2022, тобто зіграти на турнірі без відбору, куди росіян не пустили.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. УЄФА вже намагався повернути РФ у світовий футбол, але отримав жорстку реакцію.