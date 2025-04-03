Зеленський спустився до "підвалу смерті", де росіяни тримали заручників (фото)

У селі проводяться заходи з увічнення пам'яті про пережиту окупацію та звірства ворожих солдат

Володимир Зеленський відвідав Ягідне Чернігівської області на третю річницю його звільнення від російських військ, де знову звернув увагу на одну з найбільш трагічних локацій — підвал місцевої школи. Саме там російські солдати утримували більше 350 мирних жителів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Під час візиту Зеленський ознайомився з планами реконструкції школи та перебігом відновлення інфраструктури села.

"Зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено. Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти. Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", — прокоментував Зеленський.

Що відомо про підвал у Ягідному

Село поблизу Чернігова було захоплене російськими військами 3 березня 2022 року, а 30 березня Сили оборони звільнили Ягідне.

За інформацією ООН та українських правоохоронних органів, протягом 27 днів окупації місцева школа перетворилася на катівню та місце масового утримання мирних мешканців.

У підвальному приміщенні школи утримували 367 осіб, серед яких були діти (наймолодшому з них було лише півтора місяця) та пенсіонери. Люди провели цей час в умовах тісноти, без світла, можливості виходити на вулицю, вентиляції та медичної допомоги.

Такий вигляд мала школа до повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

Внаслідок таких нелюдських умов 10 жителів померли просто в підвалі, ще 17 — загинули на вулицях населеного пункту від обстрілів або через дії російських військових. Додамо, що в Ягідному зафіксовані численні порушення прав людини, зокрема незаконні вбивства, катування та захоплення цивільних об'єктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в чернігівському суді розглядали "справи села Ягідне" — найбільш масштабного процесу, пов'язаного зі звірствами, які скоїли російські солдати.