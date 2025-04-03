Найближчими днями магнітні бурі вдарять з новою силою (календар)

Для розрізнення магнітних бурь використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси

Магнітні бурі на початку квітня були високих балів. Але до середини місяця вони ще будуть "кошмарити" українців.

"Телеграф" розповість про прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Meteoagent. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

Магнітні бурі 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. Саме в цей день чутливим до геомагнітних збурень, рекомендується вжити запобіжних заходів, коли очікується продовження сильної магнітної активності.

Магнітні бурі 5 квітня

У суботу, 5 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень). Варто бути обережним.

Магнітні бурі 6 квітня

Короткий період відносного спокою настане у неділю, 6 квітня. Прогнозують K-індекс 4 (показано жовтим кольором) — слабка геомагнітна активність.

Зазначимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У квітні 2025 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 6, 7, 11, 12, 13, 14 числа;

Найсильніша магнітна буря очікується 5, 8, 9, 10, 22, 24 квітня.

Магнітні бурі — що це таке

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

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