У ньому він "прихистив" російський спецпідрозділ: як виглядає розкішний особняк зрадника Симоненка під Києвом

Симоненко мав велику територію з лісосмугою та ставком

Ексглава Комуністичної партії України Петро Симоненко, який виявився зрадником, попри пропагування принципу соціальної рівності, мешкав під Києвом у розкішному особняку з великою територією. Саме з цього будинку на початку війни його "евакуював" російський спецпідрозділ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає вілла Петра Симоненка на Київщині. У мережі показали фотографії, як розкішно мешкав "борець за трудовий народ".

Як виглядає особняк зрадника Симоненка під Києвом

Український політик Петро Симоненко понад 20 років був головою Комуністичної партії України. Щоправда, усунути різницю між багатими та бідними, створивши рівний доступ до матеріальних благ, він намагався лише на словах.

Петро Симоненко не дотримувався принципів комунізму

Будинок, у якому проживав Симоненко, більше нагадує маєток великого бізнесмена чи олігарха, а не головного представника комунізму. Величезна ділянка з віллою Петра Симоненка знаходиться у селі Березівка біля Макарова.

Петро Симоненко жив у шикарному будинку під Києвом, Фото: "Реальна Війна | Україна

На початку війни, коли частина Київської області потрапила під окупацію, Симоненко викликав на допомогу російський спецпідрозділ, щоб його безпечно "евакуювали" на територію країни ворога.

У СБУ розповіли, що екслідер комуністів особисто зустрів російських військових, потім "розселив" їх у будинку та забезпечив продовольством. А з 4 по 8 березня 2022 року спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти зрадник утік у Російську Федерацію.

Особняк Симоненка, в якому він поселив російський спецназ, Фото: "Реальна Війна | Україна

Судячи зі знімків, резиденція Симоненка займала велику територію, поряд з особняком знаходився невеликий ставок та лісосмуга.

Як виглядав будинок Симоненка під Києвом, Фото: "Реальна Війна | Україна

Усередині будинок був облаштований "по-багатому", зі стелі звисала величезна кришталева люстра, по всьому будинку було багато позолочених вставок, зокрема на сантехніці. А ванну головного комуніста країни було оформлено фресками з польовими квітами.

Особняк Симоненка облаштований "по-багатому", Фото: "Реальна Війна | Україна

Де жив Петро Симоненко до втечі в РФ, Фото: "Реальна Війна | Україна

"Телеграф" писав раніше, як виглядає особняк екснардепа Наталії Королівської біля Києва. На території розташовані штучні озера, лазня та гора.