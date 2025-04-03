Роботу з бронюванням від мобілізації пропонують у Києві: погляньте на цю цікаву вакансію

Бронювання, страхування та висока зарплата: у Києві відкрита цікава вакансія.

Українцям пропонують вакансію з бронюванням у місті Києві. На ринку праці з'явилася нова пропозиція для водіїв вантажного транспорту. Будівельна група "Ковальська", що є одним із лідерів галузі в Україні, оголосила набір водіїв категорії C та CE для роботи в Києві та області.

Відповідну вакансію було розміщено на популярному українському сайті пошуку роботи.

Роботодавець шукає фахівців із досвідом керування вантажним транспортом, зокрема міксерами, тягачами або самоскидами. Основною вимогою є наявність відповідного водійського посвідчення – категорії C або CE.

Водії займатимуться перевезенням будівельних матеріалів на вантажівках MAN по Києву та області. Це передбачає як роботу на будівельних майданчиках, так і доставку продукції компанії на об'єкти.

Умови роботи

Компанія пропонує офіційне працевлаштування із "білою" зарплатою у розмірі 30 000–40 000 грн на місяць, що виплачуватиметься двічі на місяць без затримок. Графік роботи може бути шестиденним або за вахтовою схемою.

Також серед додаткових переваг – медичне страхування та можливість отримання житла для немісцевих працівників. Окрім цього, компанія надає можливість бронювання працівників у разі необхідності.

Місце роботи можна обрати відповідно до зручного розташування:

біля станції метро "Святошин";

біля станції електрички "Дарниця";

поблизу метро "Видубичі".

Ця вакансія може зацікавити водіїв, які шукають стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та бронюванням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилася цікава можливість для пенсіонерів та всіх, хто прагне підзаробити у вільний час – робота таємним перевіряючим. Ця вакансія особливо підходить людям старшого віку, які мають вільний час та бажання покращити свій бюджет.