Чи потрібно повторно оформляти бронь, якщо став на облік в іншому ТЦК

Юрист пояснив, чи можуть скасувати статус

Громадяни, які мають бронювання від мобілізації, можуть змінювати місце військового обліку. Цим вони не ризикують втрати свого статусу.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". За його словами, зміна територіального центру комплектування (ТЦК) не є підставою для анулювання бронювання.

Деякі військовозобов’язані, які отримали бронь, вирішили змінити місце реєстрації у військовому обліку та перейшли до іншого ТЦК. Це викликало у них питання: чи потрібно знову проходити процедуру бронювання?

Дерій запевнив, що бронь не скасують в такому випадку.

"Переброньовуватися вам не потрібно, адже зміна місця перебування на військовому обліку ніяк не впливає на Ваше бронювання", — підкреслив юрист.

Які причини можуть анулювати бронювання

За словами фахівця, зміна місця військового обліку не входить до переліку причин, що можуть скасувати бронювання. Підставами для втрати броні можуть бути:

закінчення терміну дії бронювання;

зміна посади або звільнення з роботи у підприємстві, яке має право бронювати співробітників;

скасування рішення про бронювання органами державної влади.

Таким чином, громадяни, які мають дійсне бронювання, можуть спокійно змінювати місце військового обліку без ризику його втрати.

Нагадуємо, що бронювання військовозобов'язаних за старим порядком втрачає чинність з 1 квітня. А також повертається стандартний термін бронювання через портал "Дія" – 72 години.

Тепер підприємства та організації зможуть бронювати своїх співробітників виключно через цей сервіс. За словами адвокатки Катерини Аніщенко, право на бронювання мають працівники підприємств, які отримали статус критично важливих. Такий статус потрібно було підтвердити до 28 лютого 2025 року. Проте деякі організації досі очікують на перевірку поданих документів.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з бронею. Юрист пояснила, коли можливий призов у таких випадках.