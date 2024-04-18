Що не можна робити в День Іоанна Солунського 18 квітня, щоб не опинитися в біді

Не можна в це церковне свято чоловікам ступати на город, але також і байдикувати

У четвер, 18 квітня (1 травня за старим стилем), православні віряни та греко-католики згадують преподобного Іоанна Солунського, середньовічного християнського святого. У народному календарі — Іванів день, а християни продовжують дотримуватися Великого посту 2024.

Монах Іоанн Солунський, також відомий як Іоанн Царгородський, народився у Візантії наприкінці VIII століття. Він був учнем святого Григорія Декаполіта. За церковними літописами, ще молодим, Іван прийняв постриг, присвятивши своє життя служінню Богу.

У період переслідування християн за читання ікон, що відбувався за правління імператора Лева V Вірменина, Іоанн вирушив до Константинополя. Там, разом із Декаполітом та святим Йосипом Піснеспівцем, він проповідував і навчав місцевих вірян, протистояв іконоборцям.

Іоанн помер 850 року. Його святі останки було перенесено до церкви святого Миколая, яку збудував Йосип Піснеспівець за стінами Константинополя.

Традиції та прикмети на 18 квітня

У цей день зазвичай проводили посів моркви та буряків, доручаючи відповідальне завдання виключно жінкам. Чоловікам було суворо заборонено доступ на город. Для забезпечення успішного врожаю насіння попередньо замочували у воді із джерел чи річки.

У давнину 18 квітня наші пращури відзначали Живин день — свято на честь весни та богині природних сил (Живи). У темний час доби розпалювали багаття, яким надавали особливої сили очищення від негативу. Вірили, що той, хто зробить стрибок через високе багаття, зможе убезпечити себе від смерті.

Дощ – до хорошого врожаю.

Змочити волосся під дощем — волосся буде густим і міцним.

Гуси купаються в калюжах та водоймах — до тепла.

Золотистий захід сонця без вітру — погода має бути гарною.

З’явилося листя у черемхи — настав час садити ранню картоплю.

Сонячне проміння крізь хмари світить — погода покращає.

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Зозуля кує — перед настанням тепла.

Мінлива погода – до посухи влітку.

Що не можна робити 18 квітня

Відмовляти в милостині — можна самому опинитися у великій біді.

Стригти нігті та волосся — можуть виникнути проблеми з пам’яттю.

Спати допізна і байдикувати — удача може надовго відвернувся від вас.

Сумувати та сидіти на самоті — можна залишитися без друзів на довгий час.

Чоловікам з’являтися на городі – посаджене та посіяне не дасть плодів.

Розмовляти на підвищених тонах – труднощі та випробування стануть на життєвому шляху.

У кого іменини 18 квітня

Цього дня іменини святкують Віктор, Косьма, Василь, Юхим, Михайло, Тамара та Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

18 квітня в Україні відзначають День пам’яток історії та культури. Свято покликане розповісти про збережені історичні та культурні пам’ятки нашої країни, наголосивши на їх значущості для національної спадщини українців. Також цього четверга — День заснування Товариства Червоного Хреста.

Сьогодні у світі зустрічають Всесвітній день радіоаматора, Міжнародний день пам’ятників та історичних місць, Міжнародний день жонглера, День незалежності власників домашніх тварин, День танцю в лісі, що прокинувся, Міжнародний день торт-піци (щороку в третій четвер квітня).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Вона є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.