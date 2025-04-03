Війська НАТО попри все можуть зайти в Україну? Що дізналися у FT

НАТО може бути єдиним варіантом, який можна використати

Західні союзники України розробляють плани, згідно з якими НАТО може відіграти важливу роль у підтримці європейської військової місії в Україні для гарантування мирної угоди.

Як повідомляє видання Financial Times із посиланням на п'ятьох поінформованих посадовців, одна з пропозицій, що обговорюється керівництвом Франції та Великої Британії, передбачає використання командних і контрольних структур НАТО для розгортання "сил запевнення" в Україні. Такі сили також могли б використовувати спільні можливості альянсу у сфері розвідки та спостереження.

Залучення НАТО розглядається як спосіб непрямого залучення США. Президент США Дональд Трамп, як нагадують у виданні, відмовився від безпосередньої участі в будь-якій європейській місії, однак військовий потенціал США в Європі є невіддільною частиною операцій НАТО.

"Якщо ми збираємося розгорнути засоби з десятків країн [в Україну], то НАТО справді є єдиним варіантом [командування й контролю], який ми можемо використати", — зазначив один із посадовців.

Мета таких сил — запевнити Україну в підтримці її безпеки з боку Європи у разі припинення вогню з Росією та одночасно стримувати Москву від повторного нападу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом з високопосадовцями Альянсу бере участь у цих обговореннях. Наступного тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться чергова зустріч міністрів оборони коаліції.

IISS оцінює, що європейські країни зможуть зібрати та підтримувати сили чисельністю від 10 000 до 25 000 військових. Проте без американської розвідки, спостереження та рекогносцировки (розвідувальне обстеження місцевості або об'єкта з метою збору інформації для планування військових операцій) такі сили будуть вразливішими.

"Без ISR США миротворчі сили були б піддані набагато більшому ризику, і їхня здатність виявляти загрози значно знизилася б", — зауважив Баррі. НАТО має власні флоти літаків раннього попередження E-3 Awac і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б використати для тривалої місії в Україні.

Також раніше "Телеграф" писав про причину, через яку Варшава відмовилася відправляти війська в Україну. Польща не хоче давати приводи Москві.