В Росії горить суднобудівний завод. Що на ньому виготовляють і як це вплине на Україну (фото, відео)

Є інформація про постраждалих

В Росії спалахнула велика пожежа у Петрозаводську, горить Онезький суднобудівний завод. Зайнявся четвертий цех підприємства, де знаходяться ємності з пальним.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що відомо про трьох постраждалих, двоє з яких зварювальники, вони працювали на заводі. Обидва перебувають у тяжкому стані.

Мережею вже ширяться фото та відео потужної пожежі. На кадрах видно, що над заводом здіймається величезний стовп диму. На місці пожежі вже працюють рятувальники, а біля заводу нічим дихати через їдкий запах гару.

Однією з причин займання називають вибух газового балона, через який вогонь охопив завод. Відомо, що пожежа спалахнула у Петрозаводську на вулиці Ригачина. За словами очевидців, вогонь швидко охопив новий цех Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу.

Наразі горить четвертий цех заводу, де є цистерни з пальним. За попередніми даними, кількість постраждалих зросла до трьох. Працівників заводу евакуюють.

Що відомо про Онезький завод

Йдеться про суднобудівний-судноремонтний завод, який розташовано у Петрозаводську. Завод виробляє лоцмейстерські катери, грунтовідвізні шаланди, робочі катери з льодовим посиленням. Проводить ремонт суден "Розморпорта".

Онезький завод на карті

Відомо, що виробництво заводу зосереджено на цивільних суднах, включаючи рибальські траулери, буксири та судна для обслуговування нафтогазових платформ. Інформації про будівництво чи ремонт військових кораблів на Онезькому заводі немає.

Петрозаводськ на карті

Чим пожежа на Онезькому суднобудівному заводі може бути вигідна Україні

Займання заводу матиме кілька неприємних наслідків для Росії, які можуть вплинути на Україну. Основні аспекти:

Ослаблення суднобудівних потужностей Росії. Значне пошкодження заводу уповільнить, а можливо й унеможливить виконання планових робіт, що зменшить судноплавні можливості Кремля.

Значне пошкодження заводу уповільнить, а можливо й унеможливить виконання планових робіт, що зменшить судноплавні можливості Кремля. Фінансові збитки. Пожежа у будь-якому випадку завдасть збитків, які вплинуть на економічну ситуацію підприємства. А це додасть навантаження на бюджет Кремля.

Пожежа у будь-якому випадку завдасть збитків, які вплинуть на економічну ситуацію підприємства. А це додасть навантаження на бюджет Кремля. Логістичні труднощі для Росії. Цей завод обслуговує російські арктичні маршрути чи портову інфраструктуру, його часткове чи повне припинення роботи на певний час вплине перевезення вантажів та експорт.

Однак більшого ефекту Україні годі чекати, адже завод не є військовим об'єкт і не дотичний до військового кораблебудування, за офіційними даними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ростовській області масштабна пожежа охопила кілька сіл.