Цим українцям світло за борги не відключать: перелік

Заборгованість за електроенергію може привести до відключення послуги, але не у всіх випадках — є громади, де це робити не можна

Слідкувати за витратами електроенергії потрібно дуже ретельно. Адже навіть місячна заборгованість може привести до припинення постачання послуги.

Як пояснили "Телеграф" в компанії Yasno, яка є постачальником електроенергії в домівки частини українців, припинити повністю або частково подачу електроенергію можуть за умови заборгованості, відповідно до умов договору з оператором системи. Але це стосується не всіх.

Якщо споживач проживає на території, де йдуть бої, можливі бойові дії або наразі окупація, його відключення не торкнеться. Перелік громад, які належать до цих територій оновили місяць тому. Зокрема там — Донеччина, частина Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Сумської області з обласними центрами включно та інші прифронтові та стратегічні частини країни.

Окрім відключення електроенергії не нараховуватимуть пеню

Також відключення електроенергії уникнуть ті, чиє житло зазнало руйнувань через війну. Власник має не проживати в ньому та надати підтверджувальні документи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо вам відключили електроенергію за борги, ви маєте не тільки сплатити їх, а й окремо — вартість підключення. При цьому процес не відбувається миттєво — на повернення електроенергії потрібно щонайменше 3-5 днів залежно від населеного пункту.