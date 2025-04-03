ШІ зробить перестановку в квартирі за вас: як змінити інтер'єр з мінімальними вкладеннями за допомогою сучасних технологій

Інструменти ШІ допоможуть вам легко та швидко змінити інтер'єр кімнати, підібрати нові рішення та ідеї для майбутнього ремонту чи легких змін.

В епоху сучасних технологій, ШІ займає все більше місця у нашому повсякденному житті. З його допомогою ми створюємо презентації, генеруємо зображення та навіть пишемо романи.

Нещодавно у ШІ з’явилась ще одна корисна функція — створення та зміна інтер’єру. Завдяки сучасним технологіям ви можете легко змінити вигляд свого дому, не витрачаючи багато часу чи коштів. У цій статті ми розглянемо, як саме штучний інтелект може допомогти трансформувати інтер’єр, а також покажемо це на прикладі візуалізацій, створених за допомогою сучасних технологій.

Чому ШІ — це ідеальний інструмент для дизайну інтер’єру?

З ШІ ви не будете витрачати час на пошуки варіантів дизайну чи платити спеціалістам. Варто лише написати запит — і ось ви вже експериментуєте з кольорами, розташуванням меблів, текстурами та декором.

Переваги використання ШІ для дизайну інтер’єру:

1. Економія часу та ресурсів.

2. Безмежні можливості для експериментів.

3. Доступність.

4. Реалістичні візуалізації.

Розглянемо кілька прикладів, як штучний інтелект може змінити інтер’єр.

Приклад 1

Початковий інтер’єр

Кімната з великою кількістю яскравих кольорів. ШІ радить використовувати приглушені кольори та здійснити перестановку меблів. Також, радить змінити штори. СhatGPT пояснює, що у цій кімнаті потрібно більше простору і світла. Для цього треба переставити ліжко на місце крісла, а крісло перемістити до стіни.

Початкове фото інтер'єру

Результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Приклад 2:

Початкове фото інтер'єру

ШІ радить додати у кімнату кольорових акцентів, рослини, плед, подушки. Також, непоганою ідеєю є включення до інтер’єру журнального столику та картин.

Результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Приклад 3: Зміна кольору стін для створення нового настрою

Початковий інтер’єр

Ось сучасна вітальня з темними стінами, які створюють мінімалістичний, але дещо похмурий вигляд. Чорний диван і темні стіни роблять простір стильним, але трохи холодним.

Початкове фото інтер'єру

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ змінити колір стін на світло-бежевий, щоб зробити кімнату більш теплою та затишною. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Світло-бежеві стіни додали кімнаті тепла і затишку.

- Чорний диван тепер контрастує зі стінами, створюючи елегантний акцент.

- Кімната візуально стала просторішою.

Приклад 4: Додавання декоративних елементів

Початковий інтер’єр

Ця вітальня виглядає сучасно, але їй бракує затишку. Відсутність декоративних елементів робить простір трохи холодним.

Початкове фото інтер'єру

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ додати свічники, щоб додати затишку та теплоти. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Свічники на журнальному столику додали теплого акценту, який робить простір більш затишним.

- Вони також створюють відчуття завершеності, доповнюючи мінімалістичний стиль кімнати.

Приклад 5: Зміна кольору меблів для створення контрасту

Початковий інтер’єр

У цій вітальні диван має світло-бежевий колір, який гармоніює зі стінами, але виглядає трохи одноманітно.

Початкове фото

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ змінити колір дивану на сірий, щоб додати контрасту. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Сірий диван створює контраст із бежевими стінами, роблячи простір більш динамічним.

- Кімната виглядає сучасніше, а сірий колір додає глибини.

- Сірий диван також гармоніює з іншими елементами, такими як крісло та кухонний острів.

Приклад 6: Додавання кольорових акцентів для пожвавлення простору

Початковий інтер’єр

Ця спальня виглядає елегантно, але їй бракує яскравих акцентів, через що простір здається трохи нудним.

Початкове фото інтер'єру

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ додати кольорових акцентів, змінивши колір крісел на синій із червоними візерунками та додавши яскраві подушки. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Сині крісла з червоними візерунками додали яскравості та пожвавили простір.

- Жовті подушки створили додатковий контраст, роблячи кімнату більш динамічною.

Приклад 7: Зміна кольору крісел для створення єдиного стилю

Початковий інтер’єр

У цій спальні крісла мають синій колір із червоними візерунками, що додає яскравості, але може не всім подобатися.

Початкове фото інтер'єру

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ змінити колір крісел на жовтий, щоб створити більш теплий контраст. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Жовті крісла додали кімнаті яскравості.

- Простір виглядає більш гармонійним, оскільки жовтий колір доповнює бежеві тони.

- Жовті крісла також гармоніюють із подушками, створюючи єдиний стиль.

Приклад 8: Зміна кольору килима для оновлення дизайну кімнати

Початковий інтер’єр

У цій спальні килим має бежевий колір, який гармоніює з іншими елементами, але виглядає трохи одноманітно.

Початкове фото

Зміна за допомогою ШІ

Ми попросили ШІ змінити колір килима на білий, щоб зробити простір більш свіжим. Ось результат:

Інтер'єр, змінений ШІ

Що змінилося?

- Білий килим створив яскравий контраст та додав затишку.

Як почати використовувати ШІ для дизайну інтер’єру?

1. Виберіть інструмент ШІ, наприклад, MidJourney, DALL-E чи спеціалізовані додатки для дизайну, такі як RoomGPT.

2. Завантажте фото прміщення: зробіть якісне фото кімнати, яку хочете змінити.

3. Вкажіть, що саме ви бажаєте змінити: наприклад, "заміни колір стін на блакитний" або "додати картину над диваном".

ШІ дозволяє кожному стати дизайнером свого простору, відкриваючи безмежні можливості для творчості.

Нагадаємо, ми вже писали, що обговорювали на AI Day 2025 Forbes Ukraine за участі FAVBET Tech.