Что нельзя делать в День Иоанна Солунского 18 апреля, чтобы не оказаться в беде

Нельзя в этот церковный праздник мужчинам ступать на огород, но также и бездельничать

В четверг, 18 апреля (1 мая по старому стилю), православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Иоанна Солунского, средневекового христианского святого. В народном календаре — Иванов день, а христиане продолжают придерживаться Великого поста 2024.

Монах Иоанн Солунский, также известный как Иоанн Царьградский, родился в Византии в конце VIII века. Он был учеником святого Григория Декаполита. По церковным летописям, еще будучи молодым, Иоанн принял постриг, посвятив свою жизнь служению Богу.

В период преследования христиан за чтение икон, происходившего при правлении императора Льва V Армянина, Иоанн отправился в Константинополь. Там, вместе с Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем, он проповедовал и учил местных верующих, противостоял иконоборцам.

Иоанн скончался в 850 году. Его святые останки были перенесены в церковь святого Николая, которую построил Иосиф Песнеписец за стенами Константинополя.

Традиции и приметы на 18 апреля

В этот день обычно производили посев моркови и свеклы, поручая ответственную задачу исключительно женщинам. Мужчинам был строго запрещен доступ на огород. Для обеспечения успешного урожая семена предварительно замачивали в воде из источников или реки.

В старину 18 апреля наши предки отмечали Живин день — праздник в честь весны и богини животворящих природных сил (Живы). В темное время суток разжигали костры, которым придавали особую силу очищения от негатива. Верили, что тот, кто совершит прыжок через высокий костер, сможет обезопасить себя от смерти.

Дождь — к хорошему урожаю.

Смочить волосы под дождиком — волосы будут густыми и крепкими.

Гуси купаются в лужах и водоемах — к теплу.

Золотистый закат без ветра — погода предстоит хорошая.

Появились листья у черемухи — пора сажать ранний картофель.

Солнечные лучи сквозь облака светят — погода улучшится.

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Кукушка кукует — перед наступлением тепла.

Переменчивая погода — к засухе летом.

Что нельзя делать 18 апреля

Отказывать в милостыни — можно самому оказаться в большой беде.

Стричь ногти и волосы — могут возникнуть проблемы с памятью.

Спать допоздна и бездельничать — удача может надолго отвернулась от вас.

Грустить и сидеть в одиночестве — можно остаться без друзей на долгое время.

Мужчинам появляться на огороде — посаженное и посеянное не даст плоды.

Разговаривать на повышенных тонах — трудности и испытания встанут на жизненном пути.

У кого именины 18 апреля

В этот день именины празднуют Виктор, Косьма, Василий, Ефим, Михаил, Тамара и Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры. Праздник призван рассказать о сохраненных исторических и культурных достопримечательностях нашей страны, подчеркнув их значимость для национального наследия украинцев. Также в этот четверг — День основания Общества Красного Креста.

Сегодня в мире встречают Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест, Международный день жонглёра, День независимости владельцев домашних животных, День пляски в проснувшемся лесу, Международный день торт-пиццы (ежегодно в третий четверг апреля).

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.