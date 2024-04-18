Что нельзя делать в День Иоанна Солунского 18 апреля, чтобы не оказаться в беде
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Нельзя в этот церковный праздник мужчинам ступать на огород, но также и бездельничать
В четверг, 18 апреля (1 мая по старому стилю), православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Иоанна Солунского, средневекового христианского святого. В народном календаре — Иванов день, а христиане продолжают придерживаться Великого поста 2024.
Монах Иоанн Солунский, также известный как Иоанн Царьградский, родился в Византии в конце VIII века. Он был учеником святого Григория Декаполита. По церковным летописям, еще будучи молодым, Иоанн принял постриг, посвятив свою жизнь служению Богу.
В период преследования христиан за чтение икон, происходившего при правлении императора Льва V Армянина, Иоанн отправился в Константинополь. Там, вместе с Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем, он проповедовал и учил местных верующих, противостоял иконоборцам.
Иоанн скончался в 850 году. Его святые останки были перенесены в церковь святого Николая, которую построил Иосиф Песнеписец за стенами Константинополя.
Традиции и приметы на 18 апреля
В этот день обычно производили посев моркови и свеклы, поручая ответственную задачу исключительно женщинам. Мужчинам был строго запрещен доступ на огород. Для обеспечения успешного урожая семена предварительно замачивали в воде из источников или реки.
В старину 18 апреля наши предки отмечали Живин день — праздник в честь весны и богини животворящих природных сил (Живы). В темное время суток разжигали костры, которым придавали особую силу очищения от негатива. Верили, что тот, кто совершит прыжок через высокий костер, сможет обезопасить себя от смерти.
- Дождь — к хорошему урожаю.
- Смочить волосы под дождиком — волосы будут густыми и крепкими.
- Гуси купаются в лужах и водоемах — к теплу.
- Золотистый закат без ветра — погода предстоит хорошая.
- Появились листья у черемухи — пора сажать ранний картофель.
- Солнечные лучи сквозь облака светят — погода улучшится.
- Кукушка кукует — перед наступлением тепла.
- Переменчивая погода — к засухе летом.
Что нельзя делать 18 апреля
- Отказывать в милостыни — можно самому оказаться в большой беде.
- Стричь ногти и волосы — могут возникнуть проблемы с памятью.
- Спать допоздна и бездельничать — удача может надолго отвернулась от вас.
- Грустить и сидеть в одиночестве — можно остаться без друзей на долгое время.
- Мужчинам появляться на огороде — посаженное и посеянное не даст плоды.
- Разговаривать на повышенных тонах — трудности и испытания встанут на жизненном пути.
У кого именины 18 апреля
В этот день именины празднуют Виктор, Косьма, Василий, Ефим, Михаил, Тамара и Иван.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры. Праздник призван рассказать о сохраненных исторических и культурных достопримечательностях нашей страны, подчеркнув их значимость для национального наследия украинцев. Также в этот четверг — День основания Общества Красного Креста.
Сегодня в мире встречают Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест, Международный день жонглёра, День независимости владельцев домашних животных, День пляски в проснувшемся лесу, Международный день торт-пиццы (ежегодно в третий четверг апреля).
Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.