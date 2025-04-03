Відстрочка від мобілізації у квітні: хто може подати заявку в "Резерв+"

Є три підстави, за якими можна подати запит у застосунку

У "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації без відвідування ТЦК та СП. Однак цією функцією можуть скористатися не всі.

"Телеграф" розповідає, хто може отримати відстрочку онлайн. Є три категорії громадян, які можливість оформити своє право через "Резерв+", зокрема:

студенти, які навчаються на денній або дуальній формі та не порушують послідовність отримання ступеня (бакалаври, магістри, аспіранти);

люди з інвалідністю, навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення;

багатодітні батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Як оформити відстрочку

Щоб подати заявку онлайн, потрібно:

Авторизуватися у застосунку "Резерв+". Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Подати запит на відстрочку". Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.

Нагадуємо, нещодавно у "Резерв+" розширили можливість отримати відстрочку для людей з інвалідністю. Раніше скористатися сервісом могли чоловіки, у яких є пенсійне посвідчення. Однак після останнього оновлення застосунку, така можливість з'явилася навіть у тих, хто не отримує пенсії.

Якщо даних немає в системі, потрібно звернутися до Управління соцзахисту за місцем проживання. Взяти з собою оригінал документа про інвалідність та паспорт.

Достатньо зайти в "Резерв+" і обрати свою категорію — система автоматично підтягне необхідні дані з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіки з відстрочкою можуть отримати повістку поштою та що з цим робити. Юрист пояснив, куди звертатися в такому випадку.