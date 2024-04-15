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Вітання з днем народження куму: побажання у віршах та прозі, листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітання куму на день народження
Вітання куму на день народження. Фото Telegraf

Приготуйте для кума зворушливі та щирі побажання

Кум – не випадкова людина у житті. На цю роль завжди вибирають кращого друга, людину, якій можна довіряти і яка ніколи не підведе. Тому не дивно, що на день народження хочеться підготувати особливе, зворушливе вітання куму.

"Телеграф" зібрав побажання куму у день народження у вигляді віршів та у прозі, а також гарні листівки. З їхньою допомогою ви зможете передати імениннику свої найкращі почуття та зробити його свято ще радіснішим.

Привітання з днем народження куму у віршах

Куме мій дорогий, зі святом!

В день народження зичу багато

Здоров’я міцного, в роботі удачі,

Збувалися щоб завжди мрії й задачі!

Хай буде мир і достаток у домі,

Щоб завжди усі в ньому були здорові,

Спокою в серці бажаю й тепла,

Щоб було в житті в Вас побільше добра!

***

Мій кумчик — чоловік такий гарненький,

Він чолов’яга чемний, веселенький.

Бажаю, щоб таким ти залишався,

Досягненнями добрими пишався!

Бажаю в день народження я вдачі,

Щоб легко всі вирішував задачі,

І на роботі успіхів багато,

І затишку, тепла у рідній хаті!

Дружина ніжно пестила, кохала

І цілувати щоб не забувала,

Щоб ти її кохав завжди сердечно

І був найкращим в світі, безперечно!

***

Куме, зі святом тебе,

Хай Янгол в цей день крилом огорне.

Хай Господь від біди зберігає,

Друг ніколи тебе не кидає.

Щоб сил не бракувало,

Життя тебе дивувало.

Натхнення завжди керувало,

Віру в світле майбутнє давало.

***

Щоб кума тебе любила,

Уночі щоб пригортала,

Вдень смачно частувала.

В день народження для кума,

Для найкращого, для друга,

Я здоров’я побажаю,

Грошей щоб на все ставало:

На садибу, дім, корову,

Трошки ще лиши на море.

Нехай щастя в твоїм домі

Дарує гарні дні від долі.

***

Ще такого кума треба пошукати!

Тебе я зі святом хочу привітати.

Будь здоровий завжди і щасливий,

Нехай твоя доля стелиться, мов килим.

Грошей і багатства, гарної роботи,

Більше насолоди і менше турботи.

Радості, наснаги, успіхів, кохання,

Хай реалізуються мрії і бажання!

***

Кумчику, тебе щиро вітаємо,

Щастя й наснаги бажаємо,

Хай настрій буде неймовірний,

Кожен день веселий й дивний.

Життю наповну ти щодня радій,

Досягни всіх своїх цілей та мрій,

Ти — найкращий на планеті кум,

Хай стороною обходить тебе сум.

***

Вітання від нашої сім’ї!

Куме, знай, тобі нема рівні.

Тобі найкращі побажання,

Від кожного свої зізнання.

Щоб сила й розум ясними були,

Щоб в мирі й злагоді Ви зажили.

Щоб діточки здорові всі були,

І поважали Вас сусіди і куми.

Щоб грошей вдосталь заробляли Ви

І не знали, що на світі є борги.

Щоб щасливим, куме, жив навік

І радів не день, а цілий вік.

Зворушливі привітання з днем народження куму у прозі

Дорогий куме, з днем народження! Будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаю добра, тепла, натхнення, виконання бажань. Нехай твій дім буде наповнений радістю та веселощами. Залишайся такою ж доброю, чесною, щирою людиною.

***

Мій чудовий кум, у твій день народження хочу привітати тебе від душі й побажати тобі всього найдобрішого, потрібного і важливого в житті. Нехай здоров’я не підводить, нехай вистачає сил для всіх задумів, нехай до мінімуму зводяться проблеми, нехай на максимумі завжди буде твій оптимізм!

***

Мій любий куме, сьогодні в тебе день народження. Від щирого серця хочу побажати, щоб ти був здоровий, щасливий, вічно бадьорий і сповнений сил! Нехай у всьому тобі посміхається удача. З Днем народження!

***

Куме, з днем народження! Від щирого серця бажаю, щоб у твоєму житті сонце сяяло, щоб гроші водилися і бажання виконувалися, щоб не було в тебе чорних смуг, а тільки яскраві враження та щасливі емоції.

***

Дорогий наш кум, найближча людина нашої родини, з днем народження тебе, любий! Живи в достатку, любові та радості. Ти хороший друг і прекрасна людина. У тобі безліч якостей, за які тебе люблять оточуючі. Ти завжди прийдеш на допомогу, даси пораду і підтримаєш словом та ділом. Дякую тобі за те, що ти є у нашому житті. Нехай справджуються всі твої мрії!

***

У твій день народження, дорогий куме, я бажаю, щоб твій життєвий шлях був не надто звивистим, але дуже цікавим. Нехай оточують тільки справжнісінькі й перевірені друзі, справи йдуть своєю чергою, а цілі втілюються якнайшвидше. Будь дбайливим сім’янином, завжди бажаним гостем і дуже важливою людиною. Бажаю від щирого серця жити в повній забезпеченості всім, в любові та радості!

***

Дорогий мій куме, я тобі бажаю слідувати за маршрутом щастя, тримати курс за вітром удачі. І нехай сьогодні важливим буде не те, скільки свічок на торті та яка цифра в паспорті, а те, що тебе всі люблять та вітають, радують та дивують. І хай так завжди буде. З Днем народження! Здоров’я, достатку та грандіозних перемог.

***

Від щирого серця бажаємо тобі, дорогий наш куме, мати успіх у всіх твоїх справах, міцне здоров’я і достаток, гідний тебе. Нехай тільки світ та добрі люди оточують, а життя подарує приємні зустрічі та захоплюючі події. З Днем народження!

Листівки улюбленому куму у день народження

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Побажання куму на день народження

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