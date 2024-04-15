Вітання з днем народження куму: побажання у віршах та прозі, листівки
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Приготуйте для кума зворушливі та щирі побажання
Кум – не випадкова людина у житті. На цю роль завжди вибирають кращого друга, людину, якій можна довіряти і яка ніколи не підведе. Тому не дивно, що на день народження хочеться підготувати особливе, зворушливе вітання куму.
"Телеграф" зібрав побажання куму у день народження у вигляді віршів та у прозі, а також гарні листівки. З їхньою допомогою ви зможете передати імениннику свої найкращі почуття та зробити його свято ще радіснішим.
Привітання з днем народження куму у віршах
Куме мій дорогий, зі святом!
В день народження зичу багато
Здоров’я міцного, в роботі удачі,
Збувалися щоб завжди мрії й задачі!
Хай буде мир і достаток у домі,
Щоб завжди усі в ньому були здорові,
Спокою в серці бажаю й тепла,
Щоб було в житті в Вас побільше добра!
***
Мій кумчик — чоловік такий гарненький,
Він чолов’яга чемний, веселенький.
Бажаю, щоб таким ти залишався,
Досягненнями добрими пишався!
Бажаю в день народження я вдачі,
Щоб легко всі вирішував задачі,
І на роботі успіхів багато,
І затишку, тепла у рідній хаті!
Дружина ніжно пестила, кохала
І цілувати щоб не забувала,
Щоб ти її кохав завжди сердечно
І був найкращим в світі, безперечно!
***
Куме, зі святом тебе,
Хай Янгол в цей день крилом огорне.
Хай Господь від біди зберігає,
Друг ніколи тебе не кидає.
Щоб сил не бракувало,
Життя тебе дивувало.
Натхнення завжди керувало,
Віру в світле майбутнє давало.
***
Щоб кума тебе любила,
Уночі щоб пригортала,
Вдень смачно частувала.
В день народження для кума,
Для найкращого, для друга,
Я здоров’я побажаю,
Грошей щоб на все ставало:
На садибу, дім, корову,
Трошки ще лиши на море.
Нехай щастя в твоїм домі
Дарує гарні дні від долі.
***
Ще такого кума треба пошукати!
Тебе я зі святом хочу привітати.
Будь здоровий завжди і щасливий,
Нехай твоя доля стелиться, мов килим.
Грошей і багатства, гарної роботи,
Більше насолоди і менше турботи.
Радості, наснаги, успіхів, кохання,
Хай реалізуються мрії і бажання!
***
Кумчику, тебе щиро вітаємо,
Щастя й наснаги бажаємо,
Хай настрій буде неймовірний,
Кожен день веселий й дивний.
Життю наповну ти щодня радій,
Досягни всіх своїх цілей та мрій,
Ти — найкращий на планеті кум,
Хай стороною обходить тебе сум.
***
Вітання від нашої сім’ї!
Куме, знай, тобі нема рівні.
Тобі найкращі побажання,
Від кожного свої зізнання.
Щоб сила й розум ясними були,
Щоб в мирі й злагоді Ви зажили.
Щоб діточки здорові всі були,
І поважали Вас сусіди і куми.
Щоб грошей вдосталь заробляли Ви
І не знали, що на світі є борги.
Щоб щасливим, куме, жив навік
І радів не день, а цілий вік.
Зворушливі привітання з днем народження куму у прозі
Дорогий куме, з днем народження! Будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаю добра, тепла, натхнення, виконання бажань. Нехай твій дім буде наповнений радістю та веселощами. Залишайся такою ж доброю, чесною, щирою людиною.
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Мій чудовий кум, у твій день народження хочу привітати тебе від душі й побажати тобі всього найдобрішого, потрібного і важливого в житті. Нехай здоров’я не підводить, нехай вистачає сил для всіх задумів, нехай до мінімуму зводяться проблеми, нехай на максимумі завжди буде твій оптимізм!
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Мій любий куме, сьогодні в тебе день народження. Від щирого серця хочу побажати, щоб ти був здоровий, щасливий, вічно бадьорий і сповнений сил! Нехай у всьому тобі посміхається удача. З Днем народження!
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Куме, з днем народження! Від щирого серця бажаю, щоб у твоєму житті сонце сяяло, щоб гроші водилися і бажання виконувалися, щоб не було в тебе чорних смуг, а тільки яскраві враження та щасливі емоції.
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Дорогий наш кум, найближча людина нашої родини, з днем народження тебе, любий! Живи в достатку, любові та радості. Ти хороший друг і прекрасна людина. У тобі безліч якостей, за які тебе люблять оточуючі. Ти завжди прийдеш на допомогу, даси пораду і підтримаєш словом та ділом. Дякую тобі за те, що ти є у нашому житті. Нехай справджуються всі твої мрії!
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У твій день народження, дорогий куме, я бажаю, щоб твій життєвий шлях був не надто звивистим, але дуже цікавим. Нехай оточують тільки справжнісінькі й перевірені друзі, справи йдуть своєю чергою, а цілі втілюються якнайшвидше. Будь дбайливим сім’янином, завжди бажаним гостем і дуже важливою людиною. Бажаю від щирого серця жити в повній забезпеченості всім, в любові та радості!
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Дорогий мій куме, я тобі бажаю слідувати за маршрутом щастя, тримати курс за вітром удачі. І нехай сьогодні важливим буде не те, скільки свічок на торті та яка цифра в паспорті, а те, що тебе всі люблять та вітають, радують та дивують. І хай так завжди буде. З Днем народження! Здоров’я, достатку та грандіозних перемог.
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Від щирого серця бажаємо тобі, дорогий наш куме, мати успіх у всіх твоїх справах, міцне здоров’я і достаток, гідний тебе. Нехай тільки світ та добрі люди оточують, а життя подарує приємні зустрічі та захоплюючі події. З Днем народження!
Листівки улюбленому куму у день народження
Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень та листівки з днем народження кумі. Виберіть особливі слова для іменинниці.