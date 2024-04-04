Що не можна робити сьогодні у День Йосипа Піснеспівця: головні заборони 4 квітня

Цього четверга християнам не можна позичати гроші та виносити прикраси з дому

Сьогодні 4 квітня православні християни та греко-католики згадують про святого Йосипа Піснеспівця. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль ця подія відзначалася 17 квітня. Йде суворий Великий піст 2024.

Преподобний Йосип Піснеспівець, який жив у I столітті, народився на Сицилії, проте в дитинстві втік з батьками на Пелопоннес, ховаючись від навали варварів. У віці 15 років він вирішив вступити до монастиря. Пізніше жив при церкві святих мучеників Сергія і Вакха, повністю присвятивши свій час боротьбі з єрессю, проповідям та захисту іконошанування.

Якось Йосип був обраний посланцем до Папи Римського, щоб повідомити про ситуацію з єретиками, але під час шляху його захопили арабські розбійники, підкуплені іконоборцями. Наступні 6 років Йосип провів у в’язниці на острові Крит.

Під час ув’язнення до нього з’явився у баченні Микола Чудотворець, запропонувавши Йосипу прочитати сувій і потім з’їсти його, а потім проспівати те, що було написано. Після виконання цих умов Йосип моментально звільнився: кайдани дивним чином розв’язалися, а двері камери відчинилися. Вільний чернець повернувся до Константинополя. Після цього святий написав канон апостолу Варфоломію та понад 300 церковних гімнів.

Традиції та прикмети на 4 квітня

У народі існує повір’я, що в цей час все наповнюється музикою: журавлі та інші птахи повертаються і починають співати, а цвіркун уперше дарує свій голос. У давні часи 4 квітня наші пращури насолоджувалися співом птахів і самі виконували музику, вважаючи, що це обов’язково принесе удачу.

Якщо перше листя буде на березі — це до сухого літа, якщо на вільсі — до дощового.

Вітер дме з півночі — незабаром підуть дощі.

Золотистий схід, а також хмари, що високо і швидко пливуть по небу, обіцяють погожий день.

Жовті та рожеві кольори ранкової зорі – до вітрів.

На деревах кора потріскалася — очікується хороша погода.

Тихий рух темних і важких хмар віщує затяжну негоду.

Береза раніше вільхи розпустила лист, отже, влітку буде сухо, навпаки, дощово.

Що не можна робити 4 квітня

Даватимуть гроші в борг і позичати самим — багатство й статки обходитимуть цілий рік стороною.

Виносити цінні речі з дому, коштовності – це може принести невдачі та безгрошів’я.

Стригтися 4 квітня – після цього вони зростатимуть дуже повільно.

У кого іменини 4 квітня

У цей день іменини святкують Адріан, Веніамін, Георгій, Зосим, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір та Яків.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні у світі та в Україні відзначають День вітаміну С (Vitamin C Day), Міжнародний день моркви (International Carrot Day), Міжнародний день настроювачів фортепіано, Всесвітній день щура, День вебмайстра, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День подорожі снігу до моря, Міжнародний день повсті, Міжнародний день ходіння вугіллям (International Firewalk Day), День повільного мистецтва (Slow Art Day) та Всесвітній день бездомних тварин (World Stray Animals Day).

Раніше повідомлялося, що у другому місяці весни Землю атакує магнітна буря. Невелике збурення прогнозується 4 та 5 квітня.