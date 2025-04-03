Що таке мито в двох словах. Що означає цей термін та чи є різниця з тарифами

Мито підвищує ціну імпортних товарів на внутрішньому ринку

Дональд Трамп запровадив нові торгові мита. Вони торкнулись майже всіх торгових партнерів США.

"Телеграф" розповідає, що таке мито та як працює мито на імпорт. Мито — це плата, яку стягує держава за товари, які перетинають її кордон. Це свого роду податок на товари, що ввозяться в країну або вивозяться з неї.

Компанія чи людина, яка перевозить товари через кордон, має заплатити державі певну суму. Її розмір зазвичай залежить від вартості товару або його кількості

Мито використовується для:

поповнення державного бюджету

захисту місцевого виробника від іноземної конкуренції

контролю за тим, які товари ввозяться та вивозяться

Що таке мито на імпорт

Імпорт — це ввезення в країну товарів іноземного походження. Мито на імпорт — це податок, який держава стягує з товарів, що ввозяться з інших країн. Ця плата зазвичай рахується як відсоток від вартості товару. Мито підвищує ціну імпортних товарів на внутрішньому ринку.

Чи є різниця між "тарифами" та "митом" Трампа

Коли йдеться про нововведення США, зустрічається два терміни "тарифи" Трампа і "мита" Трампа. Фактично, це — одне й те саме поняття, лише різні терміни.

Трамп запровадив нові мита — що відомо

Президент США оголосив про введення кількох тарифів для світу 2 квітня. Йдеться про базове мито 10% для усіх країн та "взаємне", яке визначено Штатами. Також буде запроваджено 25% мита на всі автомобілі. Мінімальне базове мито усі країни почнуть платити з 5 квітня, а "взаємні" тарифи набудуть чинності з 9 квітня.

Базовий тариф стосується усіх країн, тому ці 10% будуть додаватись до другого тарифу. До прикладу, на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС — 30% (20+10).

Водночас Канада і Мексика наразі не підпадають під дію взаємних тарифів. Росія, Білорусь, Північна Корея та Куба теж не матимуть нових мит. На думку адміністрації Трампа, ці країни "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, і наші раніше введені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами". А от Україна має від Штатів базове мито в 10%.

Як розповідав "Телеграф", штучний інтелект оцінив наслідки нових тарифів для України та світу. Вони можуть бути доволі серйозними.