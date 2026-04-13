Проводи 2026: що категорично заборонено робити біля могили, щоб не накликати лиха

Уникайте цих 5 речей

Головні поминальні дні відомі у народі як Радониця, Проводи та Гробки. Згідно з православним календарем, основний день поминання — вівторок, 21 квітня, проте за традицією багато хто відвідає цвинтарі вже першої неділі після Великодня — 19 квітня.

Християни вірять, що поминальний тиждень — це час, коли межа між світом живих і мертвих стає особливо тонкою. У ці дні душі померлих повертаються додому і приходять на місця свого упокою, щоб поділити великодню радість з рідними.

Щоб не накликати лихо і проявити повагу до пам’яті близьких, важливо дотримуватися народних заборон. "Телеграф" назвав п'ять головних народних прикмет.

1. Не підіймайте речі, що впали

Якщо на цвинтарі ви випадково випустили ключі, гроші чи телефон — це вже належить не вам, а покійнику. Підіймати таку річ дуже небажано. Якщо ж предмет дуже цінний, краще покласти натомість щось інше (наприклад, цукерку).

2. Заборона на городні роботи

У народі вважається, що на поминальному тижні не можна "тривожити землю". За прикметою, усе посаджене в цей період погано сходитиме і не дасть багатого врожаю. Особливо суворо цієї заборони дотримуються у саму Радоницю (вівторок).

3. Відмова від алкоголю на могилах

Не можна влаштовувати "бенкет" з алкоголем біля хреста. Розпивання спиртного і, тим більше виливання його на землю вважається оскверненням пам’яті і може розгнівати душі пращурів.

4. Не скаржтеся на життя біля могили

Біля пам’ятника не можна розповідати про свої біди та скаржитися на долю. Існує повір’я, що небіжчик може "пожаліти" вас і забрати до себе, щоб позбавити земних страждань. Про мертвих у ці дні прийнято говорити лише добре чи просто молитися у тиші.

5. Приходьте до заходу сонця

Відвідувати цвинтар слід у першій половині дня. За народними прикметами, після заходу сонця настає час мертвих, і живим у цей час на цвинтарі робити нічого — можна накликати на себе невдачі і "заблукати" у власній долі.

Раніше військовий капелан ЗСУ Тарас Відюк розповів в інтерв’ю "Телеграфу", як правильно йти з цвинтаря в поминальні дні. Також священник розкрив, чи можна приходити на цвинтар з дітьми.