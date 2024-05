Яке сьогодні, 8 травня, свято: що не можна робити у Світлу середу

Сьогодні в Україні — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а християни відзначають Світлу середу

На третій день після Великодня 2024 православні віряни та греко-католики зустрічають Середу Світлого (Великоднього) тижня. У народі це свято прозвали Градовою середою або Льодовим днем.

Середа, так само як і Великий вівторок, має свої звичаї, але православні християни все ще вітають одне одного словами "Христос Воскрес!" і радуються воскресінню Ісуса Христа. У давнину у цей день проводилися хороводи та гуляння. На Русі дівчата гадали, хоча сама церква забороняє проводити будь-які магічні обряди.

Традиції та прикмети на 8 травня

8 травня (21 травня за старим стилем) відзначається свято Іоанна Богослова, одного з найбільш шанованих учнів Ісуса Христа. До речі, цей святий був одним із дванадцяти апостолів, який пішов із життя природною смертю. У народі цей день також відомий як Іван Пшеничник.

Старовинний звичай велів спекти коровай і принести його на поле, щоб пригостити ним пшеничні поля. Вважалося, що так можна було отримати багатий урожай. Після цього коровай передавали першому зустрінутому жебраку, щоб принести благословення і допомогу нужденним. Крихти кидали тваринам і птахам.

Хмари зібралися у велику купу – на погану погоду.

Дощовий день – щедрий урожай грибів.

Веселка вранці – до дощової погоди, увечері – до сухої та ясної погоди.

Дощ іде – негода протримається ще два тижні.

Що не можна робити 8 травня

Ворожити та проводити сеанси магії — прийдуть біди та нещастя.

Різати овочі — осінь не порадує гарним урожаєм.

Займатися важкою працею — можна накликати на свою голову лихо чи негоду.

У кого іменини 8 травня

Цього дня іменини святкують Арсен, Іван, Пімен, Адріан та Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У вівторок в Україні — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років. Ця подія присвячена пам’яті тих, чиї життя були перервані насильством світового масштабу, включаючи тих, хто загинув під час бомбардувань, на фронтах, в окопах, а також тих, хто опинився в полоні, концтаборах або зник безвісти.

Також у цей день світова спільнота зустрічає такі події, як Європейський День Перемоги (Victory in Europe Day), Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, День народження "Кока-Коли", День переступу через сходинку, День Білого Лотоса, Всесвітній день осла, Свято заточувачів цвяхів.

Найнезвичайніші свята 8 травня відзначають американці. Так, сьогодні в США — День "Дайте комусь кекс" (National Give Someone a Cupcake Day), День "Випий Колу" (National Have a Coke Day), День без шкарпеток (National No Socks Day), День кокосового кремового пирога (National Coconut Cream Pie Day), День працівників нічної зміни (National Night Shift Workers Day), "Пожертвуйте денну заробітну плату в День благодійності", Всесвітній день управління об’єктами (World Facilities Management Day), Національний день прийомних (National Receptionists Day) та День подяки кореневим каналам зуба (National Root Canal Appreciation Day).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще День Європи та День матері.