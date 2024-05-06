З днем народження онуку 3 роки: найкращі побажання та листівки

Виберіть найкраще вітання онуку на його триріччя

Третій день народження знаменує собою важливу віху. Це вік, у якому малюки починають краще усвідомлювати навколишній світ та по-новому переживають радість цього особливого дня.

Бабусі та дідусі не можуть залишатися осторонь і готують особливе вітання онукові на 3 роки. Побажання на третій день народження — це не просто слова, їх дитина може запам’ятати на багато років. Тому в невеликому повідомленні потрібно передати всю свою любов та турботу. А доповненням до слів стане листівка із днем народження 3 роки онукові.

"Телеграф" зібрав побажання у віршах та прозі, а також яскраві листівки, щоб ви могли привітати онука із 3-річчям.

Вітання з днем народження онука 3 роки у віршах

***

З 3 днем народження онучика вітаю

І здоров’я гарного бажаю,

Щоб ти виріс мужнім і красивим,

Але головне — щоб був щасливим!

Хай здійсняться всі твої бажання,

Досягнуть фіналу починання.

Хай тобі вдається все й завжди,

То ж сміливо по життю лети!

***

Онучика чудового

З 3 днем народження вітаємо!

Захоплюючого дитинства

Тобі ми побажаємо.

Хай мрії твої оживають,

Очі радістю нехай палають.

Хай доля дарує дива,

Приймай найщириші слова.

***

Чудовий день народження настав,

Дорослішим іще на рік ти став.

Проміння сонячне тебе хай поцілує

І незабутній настрій подарує.

Веселощів бажаю й подарунків,

Із друзями найкращих лиш стосунків.

Нехай цей день тобі запам`ятається,

У спогадах назавжди залишається.

***

З третім днем народження тебе,

З власним, гарним, добрим святом.

Вірних друзів по життю,

Мрій здійснення забагато!

Мужнім, сильним ти зростай,

Гордістю своєї родини.

Справжнім чоловіком стань,

Найкращим в світі сином та онуком!

***

З Днем народження тебе вітаю

І щасливого дитинства побажаю.

Щоб колись згадував цей прекрасний час

І дорослим тішив усіх нас.

Будь здоровим, сильним і щасливим,

Добрим будь, чарівним і красивим.

Крізь життя зрозумій ти пронести

Всю красу юнацької жаги.

***

Онуче, зустрічай це свято

Весело, яскраво, завзято,

Будь жвавим і веселим,

Й дуже-дуже щасливим.

Хай успішним буде навчання,

Вдалим кожне твоє починання,

Щоденно життю ти радій,

Бажаю здійснення всіх мрій.

Побажання на день народження онука 3 роки своїми словами

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Три роки тому, коли ти народився, наше життя змінилося назавжди. З днем народження, наш любий онуче! Нехай твій третій день народження буде таким же яскравим та чудовим, як і ти для нас!

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З днем народження, онуче! 3 роки тобі виповнюється сьогодні. Нехай кожен день буде сповнений нових відкриттів та радісних пригод!

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З триліттям, дорогий наш онук! Нехай твоя посмішка завжди сяє яскраво, наче сонце на небі! Рости здоровим та веселим! Нехай усі твої бажання виконуються!

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Щиро вітаємо з днем народження, наш герой! Ти ростеш таким сміливим та сильним. Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, радістю та чарами!

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Три роки – це три роки посмішок, сміху та радості. Нехай вони множаться з кожним роком! З днем народження, наш онуче!

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З днем народження наш маленький супергерой! Нехай твоє життя буде сповнене пригод та відкриттів! Бажаємо тобі величезного моря іграшок та нескінченних веселощів!

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З днем народження, наш маленький онучок! Три роки – це час для ігор та сміху. Бажаємо тобі найкумедніших пригод та нових друзів! Нехай у твоєму житті буде багато чарівництва та щастя!

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З днем народження, милий онучку! Бажаємо тобі найяскравіших та незабутніх моментів! Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, радістю та чарами! Ти наше щастя, наша надія, наша радість.

Листівки привітати онука з днем народження 3 роки

Листівка онуку на триріччя

Листівка онуку 3 роки з днем народження

Привітання онуку 3 роки

Листівка онуку 3 роки

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