З днем народження онуку 3 роки: найкращі побажання та листівки
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Виберіть найкраще вітання онуку на його триріччя
Третій день народження знаменує собою важливу віху. Це вік, у якому малюки починають краще усвідомлювати навколишній світ та по-новому переживають радість цього особливого дня.
Бабусі та дідусі не можуть залишатися осторонь і готують особливе вітання онукові на 3 роки. Побажання на третій день народження — це не просто слова, їх дитина може запам’ятати на багато років. Тому в невеликому повідомленні потрібно передати всю свою любов та турботу. А доповненням до слів стане листівка із днем народження 3 роки онукові.
"Телеграф" зібрав побажання у віршах та прозі, а також яскраві листівки, щоб ви могли привітати онука із 3-річчям.
Вітання з днем народження онука 3 роки у віршах
***
З 3 днем народження онучика вітаю
І здоров’я гарного бажаю,
Щоб ти виріс мужнім і красивим,
Але головне — щоб був щасливим!
Хай здійсняться всі твої бажання,
Досягнуть фіналу починання.
Хай тобі вдається все й завжди,
То ж сміливо по життю лети!
***
Онучика чудового
З 3 днем народження вітаємо!
Захоплюючого дитинства
Тобі ми побажаємо.
Хай мрії твої оживають,
Очі радістю нехай палають.
Хай доля дарує дива,
Приймай найщириші слова.
***
Чудовий день народження настав,
Дорослішим іще на рік ти став.
Проміння сонячне тебе хай поцілує
І незабутній настрій подарує.
Веселощів бажаю й подарунків,
Із друзями найкращих лиш стосунків.
Нехай цей день тобі запам`ятається,
У спогадах назавжди залишається.
***
З третім днем народження тебе,
З власним, гарним, добрим святом.
Вірних друзів по життю,
Мрій здійснення забагато!
Мужнім, сильним ти зростай,
Гордістю своєї родини.
Справжнім чоловіком стань,
Найкращим в світі сином та онуком!
***
З Днем народження тебе вітаю
І щасливого дитинства побажаю.
Щоб колись згадував цей прекрасний час
І дорослим тішив усіх нас.
Будь здоровим, сильним і щасливим,
Добрим будь, чарівним і красивим.
Крізь життя зрозумій ти пронести
Всю красу юнацької жаги.
***
Онуче, зустрічай це свято
Весело, яскраво, завзято,
Будь жвавим і веселим,
Й дуже-дуже щасливим.
Хай успішним буде навчання,
Вдалим кожне твоє починання,
Щоденно життю ти радій,
Бажаю здійснення всіх мрій.
Побажання на день народження онука 3 роки своїми словами
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Три роки тому, коли ти народився, наше життя змінилося назавжди. З днем народження, наш любий онуче! Нехай твій третій день народження буде таким же яскравим та чудовим, як і ти для нас!
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З днем народження, онуче! 3 роки тобі виповнюється сьогодні. Нехай кожен день буде сповнений нових відкриттів та радісних пригод!
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З триліттям, дорогий наш онук! Нехай твоя посмішка завжди сяє яскраво, наче сонце на небі! Рости здоровим та веселим! Нехай усі твої бажання виконуються!
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Щиро вітаємо з днем народження, наш герой! Ти ростеш таким сміливим та сильним. Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, радістю та чарами!
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Три роки – це три роки посмішок, сміху та радості. Нехай вони множаться з кожним роком! З днем народження, наш онуче!
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З днем народження наш маленький супергерой! Нехай твоє життя буде сповнене пригод та відкриттів! Бажаємо тобі величезного моря іграшок та нескінченних веселощів!
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З днем народження, наш маленький онучок! Три роки – це час для ігор та сміху. Бажаємо тобі найкумедніших пригод та нових друзів! Нехай у твоєму житті буде багато чарівництва та щастя!
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З днем народження, милий онучку! Бажаємо тобі найяскравіших та незабутніх моментів! Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, радістю та чарами! Ти наше щастя, наша надія, наша радість.
Листівки привітати онука з днем народження 3 роки
Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження куму. Ці яскраві листівки допоможуть підняти настрій іменинникові.