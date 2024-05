Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать сегодня

Во второй день после Пасхи нельзя гадать и отправляться в дорогу

Сегодня — Вторник Пасхальной недели (Светлой седмицы), который следует на второй день после Светлого Христова Воскресения 2024. В этот день женщины ходили друг к другу в гости, а мужчины оставались дома, занимались своей работой.

Праздник известен среди народа как "хороводная". В древние времена в Светлый вторник девушки устраивали вечерние хороводы, которые продолжались до праздника Троицы. В современном мире в этот день семьи отправляются в гости, несут с собой паски и пасхальные яйца.

Традиции и приметы на 7 мая

7 мая (20 мая по старому стилю) в православной традиции чтится святой мученик Акакий. Согласно обычаю, в старину в этот день, который прозвали Купальницей, начинали купать лошадей и давать им воду, настоянную на солнце. Согласно преданию, в этот день вода обладает исцеляющими свойствами, поэтому наши предки верили, что она сделает животных более крепкими, здоровыми и защитит их от злых духов.

Купаться можно и людям. Обряды с водой на Купальницу считались особенно благоприятным. Верили, что они приносят крепкое здоровье на многие годы вперед.

Фото: freepik

Сновидения в ночь на 20 мая могут нести важные послания. Они могут предвещать предстоящие вызовы и препятствия, а также указывать на возможные пути их преодоления. Кроме того, такой сон может раскрывать основные проблемы в сфере отношений.

Радуга утром — дождливый день.

Если день дождливый, то сентябрь будет теплым.

Если ласточки летят высоко, то на следующий день ждите солнечную погоду.

Увидеть ласточек в этот день считалось хорошим знаком, который предвещал удачу.

Много пчел на акации предвещают дождь в ближайшие несколько дней.

Кольцо вокруг луны — к ветру.

Муравьи лезут на ноги — к жаре.

Что нельзя делать 7 мая

Лениться, работать спустя рукава — удача отвернется.

Гадать на игральных картах — предсказания могут принести гадающему горести и разочарования.

Сеять свои семена – они не вырастут. Стоит позаимствовать семена, например, у соседей, — это к прекрасному урожаю.

Детей до года мыть другому родственнику — ребенка могут сглазить.

Начинать новые дела, отправляться в дорогу, переезжать — все начинания будут натыкаться на препятствия.

У кого именины 7 мая

В этот день именины празднуют Нил, Акакий, Антон, Давид, Зинон, Иосиф, Михаил, Степан, Иван и Семен.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

7 мая в мире и в Украине встречают День радио, День коктейля "Космополитен", Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day), Всемирный день сирот СПИДа, День распахнутых окон.

Также сегодня интересные праздники отмечают в США. Это День концерта (National Concert Day), День стиха на подушке (Poem on Your Pillow Day), День осведомлённости о детской депрессии (Childhood Depression Awareness Day), День жаркого с бараньей ногой (Roast Leg of Lamb Day), День "Будь лучшим" (Be Best Day), День дизайна упаковки (National Packaging Design Day), День препятствий (National Barrier Awareness Day) и День расклейки (National Paste-Up Day).

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День памяти и победы над нацизмом и День Европы.