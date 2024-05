Какой сегодня, 8 мая, праздник: что нельзя делать в Светлую среду

Сегодня в Украине — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а христиане отмечают Светлую среду

На третий день после Пасхи 2024 православные верующие и греко-католики встречают Среду Светлой (Пасхальной) недели. В народе этот праздник прозвали Градовой средой или Ледовым днем.

Среда, так же как и Великий вторник, имеет свои обычаи, но православные христиане все еще поздравляют друг друга словами "Христос Воскрес!" и радуются воскресению Иисуса Христа. В старину в этот день проводились хороводы и гуляния. На Руси девушки занимались гаданием, хотя сама церковь запрещает проводить любые магические обряды.

Традиции и приметы на 8 мая

8 мая (21 мая по старому стилю) отмечается праздник Иоанна Богослова, одного из наиболее почитаемых учеников Иисуса Христа. Кстати, этот святой был одним из двенадцати апостолов, который ушел из жизни естественной смертью. В народе этот день также известен как Иван Пшеничник.

Старинный обычай предписывал испечь каравай и принести его на поле, чтобы угостить им пшеничные поля. Считалось, что так можно было получить богатый урожай. После этого каравай передавали первому встреченному нищему, дабы принести благословение и помощь нуждающимся. Крошки бросали животным и птицам.

Фото: freepik

Облака собрались в большую кучу – к плохой погоде.

Дождливый день – к щедрому урожаю грибов.

Радуга утром – к дождливой погоде, вечером – к сухой и ясной погоде.

Дождь идет – непогода продержится еще две недели.

Что нельзя делать 8 мая

Гадать и проводить сеансы магии — придут беды и несчастья.

Резать овощи — осень не порадует хорошим урожаем.

Заниматься тяжелым трудом — можно навлечь на свою голову беду или погодное ненастье.

У кого именины 8 мая

В этот день именины празднуют Арсений, Иван, Пимен, Адриан и Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Во вторник в Украине — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов. Это событие посвящено памяти тех, чьи жизни были прерваны насилием мирового масштаба, включая тех, кто погиб во время бомбардировок, на фронтах, в окопах, а также тех, кто оказался в плену, концлагерях или исчез без вести.

Также в этот день мировое сообщество встречает такие события, как Европейский День Победы (Victory in Europe Day), Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, День рождения "Кока-Колы", День перешагивания через ступеньку, День Белого Лотоса, Всемирный день осла, Праздник затачивальщиков гвоздей.

Самые необычные праздники 8 мая отмечают американцы. Так, сегодня в США — День "Дайте кому-нибудь кекс" (National Give Someone a Cupcake Day), День "Выпей Колу" (National Have a Coke Day), День без носков (National No Socks Day), День кокосового кремового пирога (National Coconut Cream Pie Day), День работников ночной смены (National Night Shift Workers Day), "Пожертвуйте дневную заработную плату в День благотворительности", Всемирный день управления объектами (World Facilities Management Day), Национальный день приёмных (National Receptionists Day) и День благодарности корневым каналам зуба (National Root Canal Appreciation Day).

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День Европы и День матери.