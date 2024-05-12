Яке сьогодні, 12 травня, свято: що можна і не можна робити на Червону гірку

Сьогодні у християн починаються поминальні дні

У першу неділю після Світлого Христового Воскресіння православна церква відзначає Антипасху, також відому як Червона гірка або Фомина неділя. 2024 року це святкування припало на 12 травня. Починаються поминальні дні.

Антипасха походить від грецького "замість Великодня" або "подібно до Великодня", що означає, що це свято відзначається як і Великдень. Він також присвячений апостолу Фомі, який не був серед свідків воскресіння Христа. Через це він сумнівався у диві і був прозваний "Фомою Невіруючим". Однак одного разу Ісус з’явився перед Фомою та переконав його.

Коли йдеться про Червону гірку, назва свята походить від слів "червоний", що означає "прекрасний", і "гірка", що вказує на височину, де люди збиралися для зустрічі весни.

У день Антипасхи багато хто одружується, оскільки в храмах відновлюється таїнство вінчання. Також цей день вважається сприятливим для відвідування покійних. Християни приносять на цвинтарі великодні яйця, паски, цукерки та пиріжки, аби вшанувати пам’ять померлих.

Традиції та прикмети на 12 травня

На думку істориків, звичай "проводів" з’явився на наших землях задовго до приходу християнства. Згідно з язичницькими звичаями, за старих часів українці поминали померлих родичів, коли прокидалася весна. Цей обряд символізував колообіг "життя-смерть-життя". Пращури вірили, що "застілля" з покійними приносить живим силу, а померлим — спокій для їхньої душі.

Поява безлічі птахів віщувала врожайний рік.

Якщо вночі напередодні свята видно мало зірок на небі — до теплої погоди.

Вітряний холодний день був ознакою дощів у червні.

Фото: freepik

На сході небо червоне – до сухого літа.

На ставках з’явилося листя латаття – більше холодів не буде.

Що не можна робити 12 травня

Гніватися і думати про погане, відчувати негативні емоції — можна накликати проблеми на себе та членів сім’ї.

Займатися важкою роботою, рукоділлям та прибиранням; розпочинати нові справи.

Залишатися вдома і відгороджуватися від світу — вважалося, що перебуваючи в цей день на самоті люди або ніколи не одружуються, або їх шлюб буде коротким і нещасливим.

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує — можна спровокувати низку невдач.

Наїдатися та вживати алкогольні напої на цвинтарі, залишати їжу на могилах.

У кого іменини 12 травня

Цього дня іменини святкують Герман, Єрмоген, Діонісій, Іван, Семен та Євдокія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

12 травня у світі та в Україні відзначають такі свята та події як Міжнародний день матері (Mother’s Day, щорічно у другу неділю травня), Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day), День синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day), Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання, День екологічної освіти, День їжачого сопіння, День поінформованості про фіброміалгію (Fibromyalgia Awareness Day) та Міжнародний день поінформованості про міалгічний енцефаломієліт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще День вишиванки та Міжнародний день музеїв.