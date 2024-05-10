Радониця, Гробки або Проводи: коли поминальні дні та яких традицій треба дотримуватись

Цьогоріч цей день припав на 14 травня

Перше загальноцерковне поминання померлих після Великодня називається Радониця, Гробки або Проводи. Традиційно цим днем вважається перший вівторок після Великоднього тижня, тож цього року це 14 травня.

Проте на кладовищах може бути призначеним й інший день як Радониця. "Телеграф" зібрав інформацію про традиції та правила цього дня.

Сама назва "Радониця" (рідше можна зустріти "Радуниця") дослівно перекладається як "радісна молитва за померлих". Цей день втілює радість воскресіння Христа і водночас пам'ять про майбутнє воскресіння мертвих.

Суть поминальних днів у тому, що віряни не вважають, що їхні близькі покійники зникли, адже вони продовжують жити у Христі. Тому й заведено, замість того, щоб тужити за ними, ділити та святкувати радість Великодня разом з ними.

Як правильно поминати померлих

На Радоницю потрібно залишити всі світські турботи осторонь та проведи день в тиші та спокої.

Що можна зробити у поминальні дні:

відвідати церкву та помолитися за померлих;

перед службою подати записку з іменами померлих для поминання;

після богослужіння відвідати кладовище та прибрати могили.

Також на кладовище можна запросити священника для панахиди або літії, але, якщо це неможливо, можна запалити свічку або лампадку й помолитися самостійно.

На Радоницю заведено подавати милостиню та допомагати нужденним. Тому часто можна побачити, як поминальні пакунки з солодощами віддають їм.

Що не можна робити на Радоницю

У цей день існують також особливі заборони. Здебільшого вони стосуються того, що не можна робити на кладовищі:

залишати їжу на могилах — церква вважає це забобоном і не схвалює. Краще такі пригощання віддати нужденним або комусь із перехожих як милостиню;

поминати померлих алкоголем, залишати на кладовищі алкоголь чи сигарети;

згадувати погане про померлих, голосно сваритися чи влаштовувати бійки на могилах.

Вшановувати памʼять померлих важливо саме молитвою, тому на Радоницю — потрібно помолитися за померлих, це допоможе їх душам знайти спокій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві у поминальні дні буде запущено додатковий транспорт на маршрутах, що проходять поблизу міських кладовищ.