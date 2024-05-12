Какой сегодня, 12 мая, праздник: что можно и нельзя делать на Красную горку

Сегодня у христиан начинаются поминальные дни

В первое воскресенье после Светлого Христово Воскресения православная церковь отмечает Антипасху, также известную как Красная горка или Фомино воскресение. В 2024 году это празднование пришлось на 12 мая. Начинаются поминальные дни.

Антипасха происходит от греческого "вместо Пасхи" или "подобно Пасхе", что означает, что этот праздник отмечается как и Пасха. Он также посвящен апостолу Фоме, который не был среди свидетелей воскрешения Христа. Из-за этого он сомневался в чуде и был прозван "Фомой Неверующим". Однако однажды Иисус появился перед Фомой и убедил его.

Когда речь заходит о Красной горке, название праздника происходит от слов "красный", что означает "прекрасный", и "горка", что указывает на возвышенность, где люди собирались для встречи весны.

В день Антипасхи многие вступают в брак, так как в храмах восстанавливается таинство венчания. Также этот день считается благоприятным для посещения усопших. Христиане приносят на кладбище пасхальные яйца, паски, конфеты и пирожки, чтобы почтить память умерших.

Традиции и приметы на 12 мая

По мнению историков, обычай "проводов" появился на наших землях задолго до прихода христианства. Согласно языческим обычаям, в старину украинцы поминали умерших родственников, когда пробуждалась весна. Этот обряд символизировал круговорот "жизнь-смерть-жизнь". Предки верили, что "застолье" с усопшими приносит живым силу, а умершим — покой для их души.

Появление множества птиц предвещало урожайный год.

Если в ночь накануне праздника видно мало звезд на небе — к теплой погоде.

Ветреный, холодный день был признаком дождей в июне.

Фото: freepik

На востоке небо красное – к сухому лету.

На прудах появились листья кувшинок – больше холодов не будет.

Что нельзя делать 12 мая

Гневаться и думать о плохом, испытывать негативные эмоции — можно навлечь проблемы на себя и членов семьи.

Заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой; начинать новые дела.

Оставаться дома и отгораживаться от мира — считалось, что пребывая в этот день в одиночестве люди либо вовсе никогда не женятся, либо их брак будет коротким и несчастливым.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается — можно спровоцировать череду неудач.

Наедаться и употреблять алкогольные напитки на кладбище, оставлять пищу на могилах.

У кого именины 12 мая

В этот день именины празднуют Герман, Ермоген, Дионисий, Иван, Семен и Евдокия.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

12 мая в мире и в Украине отмечают такие праздники и события как Международный день матери (Mother's Day, ежегодно во второе воскресенья мая), Международный день медицинской сестры (International Nurses Day), День синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day), Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, День экологического образования, День ежиного сопения, День осведомлённости о фибромиалгии (Fibromyalgia Awareness Day) и Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите.

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День вышиванки и Международный день музеев.