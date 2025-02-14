Кохання під час війни: як Київ відзначає День святого Валентина (фото)

Люди відзначають свято, незважаючи на війну

У п’ятницю, 14 лютого, в Україні відзначають День святого Валентина, або День усіх закоханих. Незважаючи на російську військову агресію, жителі Києва та інших міст країни намагаються відзначити це свято.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відобразив на камеру атмосферу свята у столиці України. Люди гуляють Києвом, зустрічаються, купують один одному квіти та подарунки, ходять до кафе, кінотеатрів та інших закладів. І навіть загроза російських ракетних та дронових атак багатьох не лякає.

Також на вулицях Києва зустрічалися молоді люди з намальованими на обличчях сердечками.

По вулицях столиці ходять не лише цивільні — багато військових також відзначають це свято зі своїми "другими половинками". Серед них чимало тих, хто захищав та захищає нашу країну від російських окупантів. Деякі отримали поранення на фронті та приїхали на лікування чи у відпустку.

Також на вулицях можна побачити бабусь, які торгують квітами.

Кафе, ресторани та інші відпочинкові заклади прикрашені на честь сьогоднішнього свята кулями та іншим декором у вигляді сердець.

Не забувають українці згадати цього дня тих, хто не повернувся з російсько-української війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про кохання українською мовою. Багато українців досі використовують некоректні мовні конструкції, запозичені з російської мови, такі як "визнання" або "визнання" в коханні.