"Богиня кохання": дружина футболіста збірної України здивувала вбранням на День святого Валентина (фото)

Дружина футболіста працює моделлю

Дар'я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, підготувала шикарний лук на День святого Валентина. Напередодні за "Шахтар" дебютував зірковий новачок.

Відповідні знімки Дар’я розмістила на своїй сторінці в Instagram. Савіна, яка працює ведучою та журналістом у "Шахтарі", одягла чорно-червону сукню з вирізаним серцем у зоні правого стегна.

"Кохання править світом", — підписала фото Дар'я.

Дар’я Савіна

"Богиня кохання", "Неймовірна", "Королева", "Вогонь", "Красуня", — користувачі засипали Савіну компліментами.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Бондар у 5 матчах із 6 потрапляв у заявку на гру, але залишався на лаві запасних. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24, залишивши єврокубки. Бондар відіграв у всіх 8 матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ.