Фото реальних людей і зірок. Як виглядали "валентинки" у СРСР (фото)

Дуже часто валентинки робили власними руками

Свято 14 лютого — День святого Валентина відзначають у світі не одне десятиліття, але у календарі СРСР воно було відсутнє. Проте цього дня було заведено дарувати подарунки.

"Телеграф" розповідає, які за радянських часів існували "валентинки". Перші згадки з’явилися у Радянському Союзі наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, коли з’явилися відповідні журнали, книги та фільми.

Часто валентинки робили своїми власними руками.

На "валентинках" нерідко зображали закоханих людей, а самі фото підписали відповідні побажання. Це могли бути вірші, а могла бути проза.

Крім того, фото коханої людини можна було розмістити і на оригінальних саморобних скриньках. Іноді на фото могли помістити трояндочку та зірочку — елемент символіки СРСР.

Незважаючи на те, що популярність свята почала зростати ближче до кінця існування Радянського Союзу, у мережі є фотографія виробу (ймовірно, дерев’яної скриньки), датована, ймовірно, 1936 роком.

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