Реєстрація проходить в 4 областях: за яких умов деякі особи отримають грошову допомогу

Про місце та час виїзду мобільної групи треба дізнатись за номером або у чат-боті

Благодійні фонди продовжують нараховувати грошові виплати для українців. Організація Право на захист у рамках Консорціуму Реагування надає фінансову допомогу для ВПО та потерпілому від військових дій населенню у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Як повідомляється на сайті, сума такого нарахування складає 10 800 і здійснюватиметься воно протягом 3 місяців. Для цього особам треба відповідати певним умовам, належати до однієї категорії вразливостей та населення.

Хто може отримати гроші

Для нарахування допомоги особам, які ВПО або постраждали від воєнних дій, можна подати заяву, якщо вони:

мають дохід, що не перевищує 6318 грн на члена родини;

на члена родини; не реєструвалися / не отримували багатоцільову грошову допомогу (у 2022−2024 роках) або отримали виплати більше, ніж 3 місяці тому на момент подання заявки;

не отримували грошову допомогу від БФ Право на захист або від іншої організації.

Належать до однієї з перерахованих категорій населення:

ВПО (з 24.02.2022), що проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях ;

(з 24.02.2022), що проживають ; постраждалі від воєнних дій (мають особисте житло, що пошкоджене / зруйноване з 24.02.2022 внаслідок воєнних дій чи мають особу, що з 24.02.2022 отримала поранення внаслідок обстрілу / воєнних дій і не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях;

Відповідають одному або кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку (60+);

домогосподарство з трьома й більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до двох років;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Як можна зареєструватись на виплату

Коли й де будуть виїжджати мобільні групи та пункти реєстрації треба дізнатись, подзвонивши за номером 0 800 750 104 або відстежувати інформацію у чат-боті.

Необхідні документи для реєстрації:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку). Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази. Картки єПідтримка та єМалятко не підходять. Переказ на банківський рахунок є єдиним можливим способом отримання допомоги.

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Варто зауважити, якщо в родині є маломобільні люди, які не можуть прибути до місць реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за наявністю медичної довідки.

Сума грошової допомоги та спосіб виплати

Сума допомоги становить 3600 грн на особу на місяць та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Вона буде нараховуватись на банківський рахунок кожного члену сім'ї окремо. Якщо є неповнолітні або неповносправні, то гроші мають отримати їх опікуни за наявністю відповідних документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи в Україні можуть отримати допомогу на ремонт пошкодженого житла.