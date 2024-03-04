Регистрация проходит в 4 областях: при каких условиях некоторые лица получат денежную помощь

О месте и времени выезда мобильной группы нужно узнать по номеру или в чат-боте

Благотворительные фонды продолжают начислять денежные выплаты украинцам. Организация Право на защиту в рамках Консорциума Реагирования оказывает финансовую помощь ВПЛ и пострадавшему от военных действий населению в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Как сообщается на сайте, сумма такого начисления составляет 10 800 и будет производиться оно в течение 3 месяцев. Для этого лицам нужно отвечать определенным условиям, относиться к одной категории уязвимостей и населения.

Кто может получить деньги

Для начисления помощи лицам, ВПЛ или пострадавшим от военных действий, можно подать заявление, если они:

имеют доход, не превышающий 6318 грн на члена семьи;

на члена семьи; не регистрировались/не получали многоцелевую денежную помощь (в 2022-2024 годах) или получили выплаты более 3 месяцев назад на момент подачи заявки;

не получали денежную помощь от БФ Право на защиту или от другой организации.

Относятся к одной из перечисленных категорий населения:

ВПЛ (с 24.02.2022), проживающих в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях ;

(с 24.02.2022), проживающих ; пострадавшие от военных действий (имеют личное жилье, что повреждено/разрушено с 24.02.2022 в результате военных действий или имеют лицо, которое с 24.02.2022 получило ранения в результате обстрела/военных действий и не является участником боевых действий) в Днепропетровской, Запорожской области Харьковской областях;

Соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

домохозяйство, состоящее исключительно из лица или лиц пожилого возраста (60+);

домохозяйство с тремя и более детьми;

домохозяйство с ребенком в возрасте до двух лет;

домохозяйство с беременной женщиной;

домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Как можно зарегистрироваться на выплату

Когда и где будут выезжать мобильные группы и пункты регистрации, нужно узнать, позвонив по номеру 0 800 750 104 или отслеживать информацию в чат-боте.

Необходимые документы для регистрации:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета). Это должен быть личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины. Он должен быть действителен еще не менее полугода с возможностью принимать переводы. Карты есть Поддержка и есть Малыш не подходят. Перевод на банковский счет является единственным возможным способом получения пособия.

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Следует заметить, если в семье есть маломобильные люди, которые не могут прибыть в места регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

Сумма денежной помощи и способ выплаты

Сумма помощи составляет 3600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Она будет начисляться на банковский счет каждого члена семьи в отдельности. Если есть несовершеннолетние или инвалиды, то деньги должны получить их опекуны при наличии соответствующих документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лица в Украине могут получить помощь на ремонт поврежденного жилья.