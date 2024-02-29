Треба відповідати одразу 4 умовам: як деяким українцям отримати грошову допомогу

Перші виплати здійснились у лютому

Через розширену програму Міністерством соціальної політики України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН криворіжці отримають грошову допомогу.

Як повідомляє виконавчий комітет Криворізької міської ради, таке нарахування виплатиться для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Їм необхідно одночасно відповідати декільком критеріям.

Матеріальну виплату можуть отримати особи, які одночасно відповідають критеріям:

є особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу менше, ніж 3 250 гривень на місяць.

проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій;

не отримують допомоги на проживання переселенцям, крім тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій згідно. Про це можна дізнатись в наказі "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією";

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій протягом періоду надання допомоги.

Вона буде здійснюватись протягом 3 місяців. Розмір допомоги вираховується, як різниця між 3 250 гривнями й отриманою соціальною допомогою, але не менше 100 гривень на місяць.

"Наприклад: особа отримує державну допомогу особі з інвалідністю з дитинства у розмірі 2361,00 грн. Отже, розмір додаткової допомоги становитиме 889,00 грн (3250,00 грн – 2361,00 грн)", — пояснюють на сайті.

Грошове нарахування проводитиметься на банківський рахунок чи доставлення Укрпошти за фактичним місцем проживання.

Якщо виникнуть запитання, то можна звернутись на безплатну гарячу лінію Всесвітньої продовольчої програми ООН за телефоном: 0 800 600 122 (щоденно, з 08:00 до 18:00).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи в Україні мають право на грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень.