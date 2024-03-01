Допомога на ремонт пошкодженого житла: кому з українців нарахують цю виплату

Для цього треба звернутись до представників фонду

Благодійний фонд Карітас продовжує здійснювати нарахування в певних містах України. Реєстрація на виплату "Гроші на ремонт пошкодженого житла" наразі триває у Запоріжжі.

Як мовиться у Facebook, на таку допомогу мають право сім'ї, які постраждали внаслідок війни у Запорізькій області та перебувають у відносно безпечних місцях. Цим особам також треба відповідати одночасно трьом критеріям.

Хто отримає грошову допомогу

Критерій відбору №1:

Належність до однієї з категорій вразливості:

Член домогосподарства з обмеженими можливостями або є членом домогосподарства особи з обмеженими можливостями;

Особа з важким захворюванням або є членом домогосподарства особи з важким захворюванням;

Самотня особа похилого віку (55+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Критерій №2. Домогосподарство втратило доходи або їх доходи скоротилися і не перевищують 6 318 гривень на людину.

Критерій №3. Заявник має пошкоджене житло і може підтвердити це документально.

Для подання заяви на отримання виплат запоріжцю необхідно звернутись до представників Карітас у телефонному режимі за номерами 050 339 68 42 або 067 611 13 03.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де проходитиме реєстрація на виплату допомоги для осіб та дітей з інвалідністю.