Допомога на ремонт пошкодженого житла: кому з українців нарахують цю виплату
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Для цього треба звернутись до представників фонду
Благодійний фонд Карітас продовжує здійснювати нарахування в певних містах України. Реєстрація на виплату "Гроші на ремонт пошкодженого житла" наразі триває у Запоріжжі.
Як мовиться у Facebook, на таку допомогу мають право сім'ї, які постраждали внаслідок війни у Запорізькій області та перебувають у відносно безпечних місцях. Цим особам також треба відповідати одночасно трьом критеріям.
Хто отримає грошову допомогу
Критерій відбору №1:
Належність до однієї з категорій вразливості:
- Член домогосподарства з обмеженими можливостями або є членом домогосподарства особи з обмеженими можливостями;
- Особа з важким захворюванням або є членом домогосподарства особи з важким захворюванням;
- Самотня особа похилого віку (55+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- Самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- Багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- Вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.
Критерій №2. Домогосподарство втратило доходи або їх доходи скоротилися і не перевищують 6 318 гривень на людину.
Критерій №3. Заявник має пошкоджене житло і може підтвердити це документально.
Для подання заяви на отримання виплат запоріжцю необхідно звернутись до представників Карітас у телефонному режимі за номерами 050 339 68 42 або 067 611 13 03.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де проходитиме реєстрація на виплату допомоги для осіб та дітей з інвалідністю.