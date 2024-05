Які країни виступлять у другому півфіналі Євробачення 2024: повний список учасників (відео)

Вже завтра глядачі оберуть другу десятку фіналістів, які змагатимуться з Україною за перемогу у Євробаченні 2024

Сьогодні, 9 травня, у шведському місті Мальме пройде другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. На сцену вийде 16 країн-учасників, 10 серед яких пройдуть у грандфінал, який відбудеться 11 травня.

Перший півфінал відбувся у вівторок, 7 травня. За його результатами у грандфіналі 11 травня виступлять такі країни: Кіпр, Ірландія, Україна, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Литва. Список учасників другого півфіналу Євробачення та порядок їх виступів дивіться у нашому матеріалі.

Учасники другого півфіналу Євробачення 2024

Жеребкування визначило порядок, у якому конкурсанти продемонструють свої номери на сцені у Мальме. 9 травня ми побачимо країни-учасниці у такій хронології:

Мальта — Sarah Bonnici — "Loop"

2.Албанія — Besa — "Titan"

3.Греція — Marina Satti — "Zari"

4.Швейцарія — Nemo — "The Code"

5.Чехія — Aiko — "Pedestal"

Франція — Slimane — "Mon amour"

6.Австрія — Kaleen — "We Will Rave​"

7.Данія — Saba — "Sand"

8.Вірменія — Ladaniva — "Jako"

9.Латвія — Dons — "Hollow"

Іспанія — Nebulossa — "Zorra"

10.Сан-Марино — Megara — "11:11"

11.Грузія — Nutsa Buzaladze — "Firefighter"

12.Бельгія — Mustii — "Before the Party's Over"

13.Естонія — 5miinust & Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Італія — Angelina Mango — "La noia"

14.Ізраїль — Eden Golan — "Hurricane"

15.Норвегія — Gåte — "Ulveham"

16.Нідерланди — Joost Klein — "Europapa"

Нагадаємо, що за новими правилами Євробачення 2024, країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія), а також Швеція — країна, що приймає "Євробачення" у півфіналі повинні виступити наживо, а не як раніше, в записі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли голосувати за свого фаворита на Євробаченні 2024. Будьте уважні, адже правила голосування також зазнали змін.