Які країни виступлять у другому півфіналі Євробачення 2024: повний список учасників (відео)
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Вже завтра глядачі оберуть другу десятку фіналістів, які змагатимуться з Україною за перемогу у Євробаченні 2024
Сьогодні, 9 травня, у шведському місті Мальме пройде другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. На сцену вийде 16 країн-учасників, 10 серед яких пройдуть у грандфінал, який відбудеться 11 травня.
Перший півфінал відбувся у вівторок, 7 травня. За його результатами у грандфіналі 11 травня виступлять такі країни: Кіпр, Ірландія, Україна, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Литва. Список учасників другого півфіналу Євробачення та порядок їх виступів дивіться у нашому матеріалі.
Учасники другого півфіналу Євробачення 2024
Жеребкування визначило порядок, у якому конкурсанти продемонструють свої номери на сцені у Мальме. 9 травня ми побачимо країни-учасниці у такій хронології:
- Мальта — Sarah Bonnici — "Loop"
2.Албанія — Besa — "Titan"
3.Греція — Marina Satti — "Zari"
4.Швейцарія — Nemo — "The Code"
5.Чехія — Aiko — "Pedestal"
Франція — Slimane — "Mon amour"
6.Австрія — Kaleen — "We Will Rave"
7.Данія — Saba — "Sand"
8.Вірменія — Ladaniva — "Jako"
9.Латвія — Dons — "Hollow"
Іспанія — Nebulossa — "Zorra"
10.Сан-Марино — Megara — "11:11"
11.Грузія — Nutsa Buzaladze — "Firefighter"
12.Бельгія — Mustii — "Before the Party's Over"
13.Естонія — 5miinust & Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
Італія — Angelina Mango — "La noia"
14.Ізраїль — Eden Golan — "Hurricane"
15.Норвегія — Gåte — "Ulveham"
16.Нідерланди — Joost Klein — "Europapa"
Нагадаємо, що за новими правилами Євробачення 2024, країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія), а також Швеція — країна, що приймає "Євробачення" у півфіналі повинні виступити наживо, а не як раніше, в записі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли голосувати за свого фаворита на Євробаченні 2024. Будьте уважні, адже правила голосування також зазнали змін.