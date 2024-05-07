Євробачення 2024: як голосувати і коли відкриють лінії за новими правилами

Тепер можуть голосувати країни, які не беруть участь у Євробаченні

Вже сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024. Раніше ми розповідали, коли і де можна його подивитись, а тепер ділимося, де і як голосувати.

Правила голосування Євробачення 2024

В цьому році правила голосування Євробачення зазнали змін. Країни, які не беруть участь у конкурсі, можуть брати участь у голосуванні. Віддавати голоси можна під час півфіналів і грандфіналу. Вони матимуть 24 години. Лінії відкрилися після другої генеральної репетиції кожного півфіналу і триватиме до виступів учасників у прямому ефірі

Глядачі, країни яких беруть участь у Євробаченні, зможуть проголосувати лише в тому півфіналі, в якому виступатиме учасник з їхньої країни. Однак обрати фаворита можна лише серед учасників інших країн. Про це розповіли на сайті "Євробачення".

Коли відкриються лінії голосування

У півфіналах лінії для голосування відкриються після виступу останнього учасника та будуть відкриті протягом 15-25 хвилин після цього. У фіналі лінії відкриють перед першим виступом і закриють через 25-40 хвилин після виходу на сцену останнього виконавця.

Голосування для країн, які не беруть участь у Євробаченні, відкрилися опівночі в день проведення півфіналів і фіналу. В день фіналу лінії закриються перед початком живого шоу і відкриються знову перед першим виступом. Свій голос можна буде віддати упродовж усіх виступів і через 25-40 хвилин після останньої пісні.

Де і як голосувати

Віддати голос за свого фаворита можна онлайн або надіславши SMS.

Українці голосуватимуть у першому півфіналі і для цього треба надіслати цифру номера учасника від 1 до 15 на номер 7576. Для голосування у фіналі на той самий номер можна надіслати цифру від 1 до 26. Коштуватиме це повідомлення 7,44 гривні.

Зробити свій вибір можна також на офіційному сайті "Євробачення" або завантажити додаток. Для Android і для iOS.

Нагадаємо, що представниці України на Євробаченні 2024 alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену під номером "5" у першому півфіналі, який відбудеться 7 травня, о 22:00 за Києвом.