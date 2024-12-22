Батько відомої журналістки оскандалився заявою про миротворців та українок (відео)

Це не перша скандальна заява професора

Професор журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної Микита Василенко вважає, що введення в Україну іноземних військових нібито покращить демографічну ситуацію в країні. Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському виданню

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український журналіст Леонід Швець. Він навів цитату Василенка.

"Уявляєте, як це одразу вирішить демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, вихованих на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати через ті або іншим причинам, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені. Окупацію, що після війни народжувалися цілі покоління фрицевських дітей, від Дніпропетровщини. Там кілька років стояли німці. Розповідали люди, які пережили окупацію, що після війни народжувалися цілі покоління фрицівських дітей, народилися від фриців. На Дніпропетровщині. Там кілька років стояли німці. І, природно, що молоді жінки сходилися з молодими офіцерами та солдатами", – сказав Василенко.

Швець нагадав, що раніше студенти інституту журналістики вимагали звільнення Василенка. Його звинувачували у просуванні сексистських та проросійських наративів. Тоді в університеті йому винесли догану.

"Пам’ятається, цю тварину збиралися вигнати з університету. Порішав?", — написав Швець.

Хто такий Микита Василенко

Він – український журналіст, освітянин, письменник, професор, доктор філології, кандидат філософських наук. Василенко з 1984 року викладає в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Спеціалізується на вивченні та викладанні жанрів у пресі (інформаційна та аналітичні групи), розвитку репортажу в українській та іноземній періодиці. Вважається фахівцем з професійної етики та журналістського розслідування.

У 2018—2022 роках Василенко регулярно з’являвся на ютуб-каналі Анатолія Шарія. Також брав участь у політичних ток-шоу на телеканалах Віктора Медведчука ZIK, NewsOne, "112 Україна" та каналі "Наш", що належав Євгену Мураєву.

Василенко неодноразово ставав фігурантом скандалів зі студентами. Так, у 2015 році публічно образив колишню студентку, яка критикувала корумпованість та агресивну поведінку викладацького складу закладу, назвавши її "дурою". Тодішній директор Інституту Володимир Різун охарактеризував поведінку Василенка аморальною, проте не застосував до нього жодних санкцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким президентом Еммануелем Макроном ідею розміщення миротворчого контингенту в Україні. Зеленський зазначив, що наразі ця ініціатива перебуває на етапі деталізації.