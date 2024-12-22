Все в мазуті і трупах тварин: як зараз виглядають пляжі Чорного моря після аварії російських танкерів (фото)

Мазут для дельфінів та птахів є вкрай небезпечним

На пляжах російських міст Анапа і Новоросійськ знаходять мертвих дельфінів та птахів після аварії двох танкерів "Волганафта-212" та "Волганафта-239".

Кадри публікують російські Telegram-пабліки. Усього з моменту аварії двох танкерів загинуло 11 дельфінів та понад 140 птахів. З них 8 дельфінів виявили на пляжах Новоросійська, також волонтери виловили понад 700 птахів.

У Чорному морі мешкають три види червонокнижних дельфінів: чорноморська афаліна, білобочка та азовка. Усі дельфіни, які загинули, належали до цих трьох видів.

За словами російських екологів, остаточно очистити пляжі від мазуту можна буде не раніше, ніж через 1,5 роки.

Фото наслідків екологічної катастрофи також опублікувало Бі-Бі-Сі.

Джерело: BBC News

Джерело: BBC News

Джерело: BBC News

Мазут продовжує забруднювати узбережжя: він небезпечний для риб та птахів. Токсичні речовини викликають гіпоксію, що призводить до смерті тварин. Водночас очищення пляжів, у тому числі галькових, відбувається з труднощами — мазут виносить з моря на узбережжя, а волонтери заявляють про брак ресурсів та необхідних одиниць техніки.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, що восени поточного року в Росії танкер із нафтою врізався у залізничний міст та застряг.