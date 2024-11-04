У Львові від отруєння грибами померла малолітня дитина: її не врятувала пересадка печінки

Поліція вже розслідує справу

У Львові померла дворічна дівчинка з Тернопільської області, яка отруїлася блідою поганкою. Це сталося 2 листопада у львівській дитячій лікарні святого Миколая.

Про це пише ZAXID.NET з посилання на джерела у лікарні та в поліції Тернопільщини. Зазначається, що дитині було всього 2 роки та 8 місяців.

Львівська лікарня намагалася врятувати пацієнтку. Дівчинці терміново знайшли донора і пересадили їй печінку, проте це не допомогло.

Як розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, справу щодо цього випадку наразі не перекваліфіковуватимуть. Він пояснив, що кримінальне провадження відкрили за статтею про злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

Дівчинка потрапила до лікарні у дуже важкому стані ще 30 жовтня, у неї була глибока печінкова недостатність. Врятувати її могла лише трансплантація, яку провели вночі 1 листопада. Та дитина потрапила до лікарні надто пізно, коли отрута вже призвела до важких змін.

Що цьому передувало

Отруєння грибами сталося в сім’ї з дорослого та сімох дітей, ще одна дитина була там у гостях. Гриби родина їла ще 27 жовтня, і спершу мати намагалася лікувати отруєння самостійно вдома. Лише коли стан дітей став вкрай важким, вона звернулася до лікарні.

Постраждалі потрапили до реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні 30 жовтня. З Тернопільської обласної дитячої лікарні двох дітей відправили до львівської лікарні св. Миколая, ще п’ятьох – до київського "Охматдиту". 59-річний чоловік, який збирав гриби, також у важкому стані в Чортківській лікарні.

Одна дитина з цієї родини перебуває у реанімації львівської лікарні. Її стан важкий, лікарі роблять все можливе, аби її врятувати, але жодних прогнозів не дають.

Лікар-трансплантолог київського "Охматдиту" Олег Годік повідомив, що у їхній лікарні у важкому стані перебувають ще четверо дітей. Усі вони терміново потребують пересадки печінки, тому зараз іде пошук донорів. Стан ще двох дітей після отруєння задовільний.

Нагадаємо, на Волині вагітна жінка після вживання лісових грибів протягом трьох днів намагалася подолати симптоми отруєння вдома. Внаслідок сильної інтоксикації організму врятувати ненароджену дитину не вдалося, а сама жінка потрапила до реанімації.