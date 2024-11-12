У Камʼянському 10-річний хлопчик випив чотири банки популярного напою і втратив свідомість

Його стан вже стабілізували

У Камʼянському Дніпропетровської області 10-річний хлопчик отруївся алкогольним напоєм. Його без свідомості знайшли перехожі.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та Telegram-канали. За даними видання "Любиме місто", інцидент стався ще ввечері 9 листопада.

Зазначається, що люди помітили хлопчика на вулиці Звенігороській. Перехожі викликали швидку допомогу. Дитину терміново доставили до дитячої лікарні в Дніпрі.

Як з'ясувалося, хлопчик випив 4 банки алкогольного енергетика Revo. Наразі його стан стабілізували.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області маленька дитина отруїлася щурячою отрутою. Пригода сталася у селі Любимівка Софіївської громади.Згідно з попередніми даними, 8-місячний хлопчик з’їв зернятко отрути, яке знайшов за холодильником, коли мати відволіклася. Незабаром після цього дитині стало погано, а на місце подій прибула "швидка".

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки з мамою у міському сквері. Малюк знайшов дикорослий гриб і з’їв його у сирому вигляді.