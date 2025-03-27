Риба-стрибунка влаштувала переполох у магазині на Львівщині (курйозне відео)
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Продавчиня відсахнулася від несподіванки
Жителі Львова та області звикли до несподіванок, але те, що сталося в одному з місцевих магазинів, здивувало навіть найспокійнішу й "бувалу" касирку. Один із покупців майже "розплатився" живою рибою за вибрані товари — та просто виплигнула із його пакета.
Курйозне відео з камери спостереження з’явилося в місцевому пабліку "Реальний Львів".
Все почалося тоді, коли чоловік підійшов до каси з пакетом, у якому, схоже, була жива риба. Вона раптово вирішила "втекти" та, підстрибнувши, впала просто перед здивованою касиркою, яка явно не очікувала такого сюрпризу.
Камера зафіксувала кумедний момент: риба приземлилася на касу з грошима, а продавчиня відсахнулася від несподіванки. Сам покупець, схоже, теж був ошелешений цією подією.
Відео одразу ж підірвало мережу — десятки користувачів посміялися з кумедного інциденту.
Ця історія ще раз доводить, що у Львові навіть звичайний похід у магазин може стати справжньою комедією.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні курйозні ситуації з рибою не є рідкістю. Так, у Дніпрі чоловіки винахідливо вкрали рибу з магазину. Користувачі в мережі миттєво почали складати вірші, присвячені цій неоднозначній події.