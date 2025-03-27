Риба-стрибунка влаштувала переполох у магазині на Львівщині (курйозне відео)

Продавчиня відсахнулася від несподіванки

Жителі Львова та області звикли до несподіванок, але те, що сталося в одному з місцевих магазинів, здивувало навіть найспокійнішу й "бувалу" касирку. Один із покупців майже "розплатився" живою рибою за вибрані товари — та просто виплигнула із його пакета.

Курйозне відео з камери спостереження з’явилося в місцевому пабліку "Реальний Львів".

Все почалося тоді, коли чоловік підійшов до каси з пакетом, у якому, схоже, була жива риба. Вона раптово вирішила "втекти" та, підстрибнувши, впала просто перед здивованою касиркою, яка явно не очікувала такого сюрпризу.

Камера зафіксувала кумедний момент: риба приземлилася на касу з грошима, а продавчиня відсахнулася від несподіванки. Сам покупець, схоже, теж був ошелешений цією подією.

Відео одразу ж підірвало мережу — десятки користувачів посміялися з кумедного інциденту.

Ця історія ще раз доводить, що у Львові навіть звичайний похід у магазин може стати справжньою комедією.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні курйозні ситуації з рибою не є рідкістю. Так, у Дніпрі чоловіки винахідливо вкрали рибу з магазину. Користувачі в мережі миттєво почали складати вірші, присвячені цій неоднозначній події.